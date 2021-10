La impermeabilización de terrazas y cubiertas, clave para un otoño de lluvias Comunicae

viernes, 1 de octubre de 2021, 10:50 h (CET) La empresa SATECMA, con más de 40 años de experiencia en el mercado, ofrece diversas soluciones para realizar la impermeabilización de terrazas y cubiertas Con la llegada del otoño, las tormentas y las lluvias cada vez son más fuertes debido al cambio climático y requieren que se cuente con una protección óptima para terrazas o cubiertas si se quiere evitar males mayores, como las posibles filtraciones que pueden causar goteras y las temidas humedades en el interior de la casa.

Para remediar esta situación, SATECMA, industria líder de productos químicos, desarrolla diferentes productos innovadores para realizar la impermeabilización de las terrazas y cubiertas, tanto a nivel doméstico como industrial. Entre ellos, se destaca el IMPERMEABILIZANTE E-88, un recubrimiento elástico que ofrece inmejorables propiedades de impermeabilidad al agua, resistencia a la intemperie y excelente elasticidad.

IMPERMEABILIZANTE elástico E-88 es un recubrimiento formulado a base de resinas en dispersión acuosa plastificadas internamente, promotores de adherencia y pigmentos resistentes al exterior, que resiste eficazmente las inclemencias ambientales, sin perder sus propiedades. Puede utilizarse en la impermeabilización de cubiertas, terrazas, tejados, azoteas, uniones entre tejado y paramentos verticales, canalones, cubiertas de fibrocemento, etc.

“En SATECMA contamos con múltiples soluciones para todas épocas del año, como ahora en otoño, que por las lluvias se debe impermeabilizar terrazas y cubiertas. Nuestra solución es de fácil aplicación y logra una impermeabilización duradera”, manifiesta Omar Cuadrado Hernández, presidente de la compañía.

Sobre SATECMA

“Química y tecnología en armonía con la naturaleza” es un eslogan acuñado hace más de 40 años que define su misión. Satecma es una empresa líder del sector químico que aporta soluciones avanzadas tecnológicamente para sectores tan diversos como la construcción, la industria, ganadería y agricultura, de forma respetuosa con el medioambiente. En Satecma se ven como partner tecnológico de sus clientes, aportando, no solo productos, sino soluciones de alto valor añadido que rentabilicen sus explotaciones.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.