Rakuten nombra a Cédric Dufour nuevo CEO de Rakuten TV

viernes, 1 de octubre de 2021, 09:30 h (CET) Rakuten Group, Inc. ha anunciado hoy que Cédric Dufour se convertirá en el nuevo CEO de Rakuten TV y asumirá su cargo a partir del próximo 1 de noviembre Con más de 20 años de experiencia en retail y digital, Dufour llegó a Rakuten hace ahora 5 años. Durante este tiempo ha ocupado varios puestos de responsabilidad en todo el ecosistema de operaciones en el mercado EMEA. Entre ellos destacan el de Director de operaciones de Rakuten Francia y el de Director General de Open E-Commerce Europe. Como directivo destacado dentro del equipo de gestión de Rakuten Europe ha desempeñado también un papel fundamental en el establecimiento de las plataformas de compra y fidelización de Rakuten en toda Europa.

Dufour cogerá el testigo de Jacinto Roca quien después de 10 años al frente de RakutenTV dejará su puesto a finales de Octubre para emprender nuevos proyectos profesionales. Rakuten quiere agradecer a Jacinto, no solo sus 10 años al frente de RakutenTV , sino también su compromiso, pasión y contribución al continuo crecimiento de Rakuten.

“Estoy muy contento de ser el nuevo CEO de Rakuten TV y coger el testigo de su fundador, Jacinto Roca, quien no solo ha construido un negocio sólido y sostenible, sino una marca reconocida por los fanáticos del cine en toda Europa. Con Jacinto la empresa ha vivido un viaje emocionante, desde los primeros días de Wuaki TV, pasando por la coalición con Rakuten y la expansión a 43 países. Le deseo todo lo mejor y espero trabajar con él en esta transición”, asegura Dufour.

Por su parte, Jacinto Roca, asegura que “la visión de Rakuten TV siempre ha sido brindar la mejor experiencia cinematográfica posible en los salones de las casas de cada uno, y con Cédric, la empresa no solo gana un líder con experiencia, sino alguien que vive y respira internacionalización. Cédric conoce perfectamente qué es la satisfacción del cliente, uno de los principios de éxito más valiosos de Rakuten”.

“Rakuten TV es y siempre ha sido un pilar fundamental para el éxito regional de Rakuten y estoy convencido de que Cédric entiende la variedad y la relación de servicios que ofrece Rakuten. Aportará además su conocimiento del mundo del ecommerce para hacer de Rakuten una empresa aún más interactiva en los ecosistemas móviles y digitales, y mejorar la experiencia del usuario para los consumidores de toda Europa y más allá", concluye Roca.

Rakuten TV continuará brindando en esta nueva etapa nuevas experiencias de entretenimiento a través de su negocio de contenido digital. Rakuten TV es una de las plataformas de contenido VOD (Vídeo Bajo Demanda) líderes en Europa y recientemente ha añadido una selección de canales enfocados en comida y gastronomía, aumentando así la riqueza de canales gratuitos con publicidad disponibles para los espectadores.

