Smartick convoca la cuarta edición del Premio a la Mejor Historia Docente de Matemáticas

El método de aprendizaje online de matemáticas y lectura abre una nueva edición de su premio que reconoce la entrega y dedicación de los profesores que potencian el talento de sus alumnos Smartick, el método de aprendizaje online de matemáticas y lectura, abre, por cuarto año consecutivo, una nueva convocatoria del “Premio a la Mejor Historia Docente” con el objetivo de reconocer la labor de aquellos profesores que han logrado sacar lo mejor de los alumnos, potenciando su talento gracias a su entrega y dedicación.

En este sentido, Smartick reconocerá la labor de docentes que desempeñan un papel fundamental a la hora de fijar los cimientos educativos de los estudiantes, sea cual sea la etapa educativa. Se valorará positivamente que los profesores hayan conseguido motivar y reforzar la autoestima de sus alumnos mejorando sus calificaciones, ha ganado concursos u optado a becas en las mejores universidades.

En anteriores ediciones, Smartick otorgó el galardón a Joaquín Hernández, profesor de campeones matemáticos, por su labor docente durante cuatro décadas, María Gaspar, madrina de los olímpicos de matemáticas y Albrecht Hess, formador de talentos matemáticos

El plazo de recepción de las historias docentes estará abierto hasta el 30 de octubre. Si conoces alguna, envíanosla al correo electrónico: hola@smartick.com

Un jurado de prestigio será el encargado de valorar las candidaturas. El fallo del jurado, y la entrega de premio, tendrá lugar el próximo 27 de noviembre, Día del Profesor.

Sobre Smartick

El método Smartick nace en 2009 de la mano de dos emprendedores españoles, Daniel González de Vega y Javier Arroyo, graduados por Stanford University y Harvard Business School en sus Executive Program, respectivamente. Tras dos años de desarrollo, en septiembre de 2011 sale al mercado la primera versión del programa Smartick Matemáticas. Desde entonces, el método se actualiza cada 5-6 semanas con nuevos contenidos y mejoras en la usabilidad y algoritmia. A principios de 2021, la compañía lanzó el programa Smartick Lectura, para aprender a leer y mejorar la compresión lectora.

Smartick ha recibido el reconocimiento de instituciones como el MIT (Massachusetts Institute of Technology), Harvard, INSEAD y Oxford University. También la Comisión Europea le encomendó el objetivo de maximizar el rendimiento de los niños en edad escolar. En 2016 fue elegida como una de las 15 mejores startups mundiales por el jurado de The Next Web en Nueva York. En 2018, el Congreso de los EE.UU. de la mano de Colin Powell reconoció con el “Eisenhower Fellowship” la labor de Smartick en la educación mundial.

Miles de niños de 185 países resuelven a diario 2 millones de ejercicios en Smartick, que cuenta con un equipo multidisciplinar formado por 95 personas: maestros, pedagogos, psicólogos, matemáticos, filólogos, ingenieros y programadores.