Abre el primer ZEISS Vision Center en España

jueves, 30 de septiembre de 2021, 17:31 h (CET) Un nuevo modelo de negocio basado en un concepto de óptica innovador y diferente fruto de la colaboración entre ZEISS, el experto en óptica de precisión y profesionales de la visión, ópticos-optometristas, independientes y propietarios del negocio A finales de septiembre ha abierto sus puertas el primer ZEISS VISION CENTER (ZVC) en España, en el edificio Viapol de Sevilla, un lugar emblemático en la capital hispalense que acogerá el servicio de salud visual del siglo XXI de la marca alemana. Se trata de un modelo de negocio de éxito probado con más de 170 centros en todo el mundo, en más de 20 países diferentes, incluidos EEUU, China (Hong Kong), Sudáfrica, Brasil y Alemania.

ZEISS desarrolla ahora en España este concepto innovador de la salud visual "cumpliendo nuestro compromiso con los ópticos", recalca Alberto Cubillas, Director General de ZEISS Vision Care España. Así, los ZVC pertenecen, y están operados, por profesionales de la visión independientes, de manera que son los propietarios de los centros quienes establecen un vínculo exclusivo con ZEISS. “Como siempre hemos dicho, somos partners de los ópticos, no sus competidores”, subraya Cubillas.

Los ZVC se basan en un enfoque holístico para proporcionar a los consumidores este servicio de salud visual del siglo XXI y una experiencia de compra diferente y convincente. El personal de cada centro está perfectamente cualificado y formado en el uso de equipos y productos ZEISS, así como en el Análisis Visual ZEISS. La capacitación continua del staff es sinónimo de calidad en la atención al consumidor."Nos apasiona ser pioneros en España de un concepto de óptica diferente, enfocado hacia el futuro. La amplia experiencia profesional de nuestro equipo se ve respaldada por ZEISS. Juntos, vamos a prestar una atención global al paciente, y le adaptaremos el producto individualizado que la tecnología de hoy puede ofrecer, también en nuestro sector", explica Javier Vega, propietario de ZEISS VISION CENTER Sevilla.

El Análisis Visual ZEISS es la clave para generar la experiencia de compra que busca hoy el consumidor digital. Se trata de un proceso de consulta estructurado sistemáticamente para identificar correctamente las necesidades de visión de los pacientes. Basado en la experiencia del profesional de la salud visual, junto con equipos de alta tecnología para la refracción subjetiva y objetiva, así como aplicaciones de prueba de visión y consulta de lentes que se pueden visualizar en tablets, permite al consumidor adoptar la mejor decisión sobre sus nuevas gafas. "El objetivo final es conseguir para cada cliente las gafas que realmente se adaptan a sus necesidades visuales, que reflejan su personalidad y que lo diferencian de los demás, porque eso es exactamente lo que demandan hoy los pacientes: atención individualizada y soluciones diseñadas específicamente para su caso", explica Alberto Cubillas.

Equipos como la plataforma VISUFIT 1000 permiten al óptico capturar una imagen 180º del rostro del paciente, generando un avatar 3D con un solo disparo. El sistema permite el centrado digital de la montura sin necesidad de gafa calibre. Con ese avatar 3D del paciente, el óptico puede acceder al nuevo módulo Virtual Try-On para llevar a cabo la prueba virtual de monturas, incluso de las que no tiene en stock.

Los ópticos independientes que se interesen por este modelo de negocio que les propone ZEISS podrán prescribir a cada paciente las mejores lentes posibles para su caso y además demostrarle por qué recomiendan cada opción y cada tratamiento, poniendo en valor su profesionalidad y vocación como sanitarios. "Son muchos los usuarios de gafas, más del 40% en todo el mundo, los que buscan algo más que ofertas y el mejor precio. Por el contrario, prefieren ópticas con una amplia gama y un servicio de calidad. De la mano de ZEISS, y con este modelo de negocio, los ópticos independientes se alejarán de un mercado cada vez más agresivo en precios y cada vez menos preocupado por la salud visual. Entregarse a la vocación sanitaria como ópticos, con ZEISS, equivale además a incrementar el valor de cada venta", termina Cubillas.

En 2021 ya hay previstas nuevas aperturas de ZVCs y en 2022 un potente plan de crecimiento de este modelo de negocio para ópticos independientes. Si se desea más información por favor contacte con su delegado ZEISS o dejar los datos aquí

