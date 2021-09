¿Qué hay de nuevo en el diseño danés? Comunicae

jueves, 30 de septiembre de 2021, 17:06 h (CET) Expertos españoles en interiorismo, arquitectura y diseño viajaron a Copenhague, junto con representantes de la plataforma Danish Design Plus (DD+) de la Embajada de Dinamarca, para conocer de cerca las tendencias de las grandes firmas danesas y las jóvenes promesas, coincidiendo con el festival de diseño 3daysofdesign Tras el éxito del espacio Nueva Bauhaus en Casa Decor desarrollado por la plataforma Danish Design Plus de la Embajada de Dinamarca en España, junto con Erico Navazo, continúa la colaboración con diseñadores, arquitectos y expertos en diseño españoles y daneses, con el objetivo de promover las colaboraciones entre ambos países, así como de compartir las experiencias, la cultura y los valores del diseño en Dinamarca.

En esta ocasión, un grupo de prestigiosos arquitectos, interioristas y expertos en diseño españoles visitó Copenhague, dentro del marco del festival 3DaysofDesign. Invitados por la Embajada de Dinamarca en España, a través de su proyecto Danish Design Plus, tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las grandes tendencias del diseño danés. Durante tres días participaron en eventos, presentaciones exclusivas de las nuevas colecciones, visitaron exposiciones y fábricas. Asimismo, pudieron charlar con representantes y diseñadores las firmas danesas y conocer de cerca los procesos de producción artesana e innovación, así como los valores sobre los que se asienta el diseño danés.

De esta forma, el grupo de expertos pudo conocer de primera mano las últimas tendencias del diseño danés presentadas por Fritz Hansen, Louis Poulsen, Takt, Dinesen, Massimo Copenhagen, Brdr. Krüger, Bang & Olufsen, Ege Carpets, KVADRAT, Menu y VIPP. Las experiencias más destacadas, fueron el desayuno en el club de cenas clandestinas en el showroom de VIPP, un fabuloso pent-house, donde se puede disfrutar de toda la colección de la firma, escuchar un concierto de piano en directo y disfrutar de una cena clandestina con un chef internacional. El hotel AUDO, showroom de la firma MENU, es un espacio encantador, una antigua fábrica de pescado convertida en hotel boutique, concept store, café, restaurante, un destino imprescindible para amantes del diseño. El taller de torneado de Brdr. Krüger, donde desde 1886, se producen de manera artesanal diseños exclusivos, como las sillas del restaurante NOMA de Copenhague, fue otra de las visitas memorables. El showroom de Bang&Olufsen se transformó en un lujoso apartamento urbano, donde los equipos se integraban en los espacios creando una experiencia multisensorial.

“Hemos experimentado el diseño danés a través de sus firmas emblemáticas como sólo los daneses saben hacerlo. Así, hemos podido conocer personalmente a los diseñadores y propietarios de las empresas, en muchos casos familias de varias generaciones, hemos experimentado el diseño en familia, a través de objetos tan cotidianos como una silla o una taza de café, así como visitado espacios maravillosos, que permiten la exposición de novedades de manera vivencial, compartiendo mesa, café y sofá, disfrutando de una auténtica vivencia 360”, comenta Patricia Álvarez, responsable de Diseño, Arquitectura y Soluciones Urbanas Sostenibles en La Embajada de Dinamarca en España.

“Sostenibilidad, innovación, tradición, artesanía, perdurabilidad, confort, funcionalidad o colaboración, son términos que forman parte del ADN del diseño danés y que han pasado también a formar parte de la cultura del diseño universal. Hemos visto durante el festival cómo estos valores continúan estando presentes tanto en las nuevas propuestas de las grandes firmas como en las de las jóvenes promesas. Ese es precisamente el objetivo de DD+, acercar el diseño danés a España y generar sinergias, colaboraciones entre profesionales de ambos países”, explica Álvarez.

Las tendencias de diseño danés que deja 3daysofdesign

Para los nostálgicos: vuelven los tocadiscos. Bang & Olufsen, tal vez una de las firmas danesas más reconocidas a nivel internacional desde hace décadas; presentó su kit de actualización de servicio de la serie Beogram 4000, una solución que permite conectar la serie de tocadiscos de los años 70 a los altavoces modernos sin problema. Esta iniciativa se ha desarrollado dentro de su programa Recreated Classics de Bang & Olufsen, cuyo objetivo es restaurar y permitir que puedan seguir utilizándose todos sus clásicos. Este afán por alargar la vida de los productos viene muy ligada a su interés por reducir el impacto medioambiental de sus diseños. Precisamente por esta razón su altavoz Beosound Level ha recibido recientemente la certificación Cradle to Cradle Certified® Bronze que no hace sino reconocer ese compromiso con el entorno.

Para el festival 3daysofdesign, la marca convirtió su flagship del centro de Copenhague, en un apartamento temporal, en el que los equipos se presentaban en su hábitat cotidiano, contribuyendo a crear una experiencia multisensorial de altísima calidad, un auténtico lujo para los sentidos.

Especialmente comprometida en este ámbito está también TAKT. Su misión es llevar el diseño de mobiliario de alta calidad a más personas de forma revolucionaria, sostenible y transparente. Por lo tanto, toda la madera que utilizan procede de bosques con certificación FCR® y todos los productos cuentan con la certificación ecológica de la etiqueta ecológica de la UE, que valida un compromiso integral con la sostenibilidad en el abastecimiento de materiales, la producción, la “reparabilidad” y la “reciclabilidad”. Además de numerosos premios de diseño, la empresa está certificada como “Best for the World” B Corp. Por su compromiso con la sostenibilidad, la transparencia y la circularidad de su modelo de negocio. Sus taburetes T15 Studio Bar Stools son la última expresión de todo esto.

La firma Brdr. Krüger, que surgió como taller de torneado de madera en el año 1886, ha colaborado durante generaciones con algunos de los mejores talentos del diseño y la arquitectura del mundo para crear una colección de muebles en constante evolución donde la artesanía se combina con técnicas modernas para crear diseños innovadores con un atractivo atemporal. Entre ellos se encuentran su recién presentada silla Arv que, como su propio nombre indica -Arv significa Patrimonio en danés- busca encarnar y honrar la artesanía, la materialidad y las cualidades duraderas, a las que suma belleza, ligereza y comodidad. También su mesa Jari -guijarro en japonés-, presentada igualmente durante el festival, y pretende reflejar una versión simplificada de la naturaleza y evocar una sensación de calma y atemporalidad ligada a la artesanía y la materialidad.

Nacida pocos años después que Brdr. Krüger, la también familiar empresa Dinesen surgió en 1898 vinculada igualmente a la madera. Dirigida por la pasión por la madera de la mejor calidad, la buena artesanía y el respeto por la naturaleza. Gestionada hoy por la cuarta generación, es la empresa líder mundial en tablones de madera de altísima gama, que obtienen de bosques centenarios gestionados de manera sostenible por empresas familiares centenarias en Francia y Alemania. Toda la madera de Dinesen procede de árboles de entre 80 y 200 años, lo que contribuye a la sostenibilidad y el futuro de los bosques. Su filosofía de trabajo es preservar la belleza natural de la madera, prestando especial atención a los nudos y la personalidad de cada madera, y por ello es el referente para los mejores arquitectos del mundo. Su lema es “Sólo cuando cada detalle es perfecto podemos crear algo excepcional”.

La importancia de la materialidad se percibe igualmente en las nuevas propuestas de Ege Carpets, unas alfombras inspiradas en el hierro y el hormigón, que refinan transmitiendo una sensación de bienestar, confort y calidez. En la actualidad Ege Carpets es uno de los mayores fabricantes de suelos textiles de Europa, y destaca por el uso de materiales reciclables en todas sus alfombras y moquetas. Los mejores hoteles del mundo cuentan con Ege como proveedor de cabecera, quien acostumbra a desarrollar diseños exclusivos de grandes arquitectos y diseñadores, como el español Tomás Alía.

Kvadrat, otra de las firmas por antonomasia dentro del sector textil, ha presentado una colección igualmente matérica, diseñada por Peter Saville. Bajo el título Technicolour, se inspira en los “Grafitis rurales”, las marcas de pintura de spray de colores, con las que se identifica a las ovejas en el campo. La colección, realizada en la lana más fina, hace referencia, a través de colores aparentemente desordenados y de una rica tactilidad, al carácter de los vellones marcados, a la fusión del entorno natural con la industria, y la cultura pop. Todo ello desde su compromiso con la artesanía, la calidad, la sencillez y la innovación. Esta nueva colaboración se suma a las desarrolladas con grandes diseñadores como Raff Simons.

Massimo Copenhaguen, la tercera gran firma del mundo de las alfombras, elabora diseños artesanales con colores sutiles y naturales. Massimo colabora con arquitectos y diseñadores como Thomas Lykke de OEO Studio o Space Copenhagen.

Precisamente en 3daysofdesign presentó su nueva colección desarrollada por este último. Escape Kelim, que así se llama, se centra en los tonos de color tenues y la sensación de naturalidad, sumergiéndose en las técnicas tradicionales del tejido Kilim. Todas las alfombras de la colección están tejidas a mano en la India con hilos naturales, sin blanqueadores ni tintes, lo que las hace más resistentes, fáciles de mantener y duraderas.

Fritz Hansen, también impulsada por su pasión por la calidad, la artesanía y la belleza, encarna un estilo de vida moderno y nórdico y colabora con artistas, diseñadores y arquitectos visionarios de todo el mundo.

Entre las novedades presentadas durante el 3DaysofDesign se encuentra, la lámpara Clam, diseñada por el joven dúo danés Ahm & Lund, compuesta por dos piezas de cristal opalino que al abrirse dejan ver la luz interior, como si de una perla se tratara. La pieza, cuya fabricación requiere un altísimo nivel de maestría, por la necesidad de conseguir una simetría perfecta tanto en volumen como en peso, ha ganado el concurso de TV “El Próximo Icono de Dinamarca”.

Otra de las grandes novedades presentadas, es su nueva versión de la silla Oxford, diseñada originalmente por Arne Jacobsen como silla para los profesores del St. Catherine's College de Oxford. La silla Oxford™ vuelve a su forma original en una nueva y fiel interpretación del diseño clásico. Vuelve a sus raíces, poniendo en práctica la tecnología moderna para garantizar que la comodidad y la artesanía se unen en la silla de trabajo tradicional.

Louis Poulsen, por su parte, traslada estas tendencias al mundo de la iluminación, con su lema: Design to Shape Light. Desde que inició su andadura en 1874, ha sido uno de los grandes referentes en el diseño de luminarias. Cada uno de sus diseños tiene su principio y su final en la luz. También se caracteriza por mantener estrechas colaboraciones con diseñadores y arquitectos como Poul Henningsen, Arne Jacobsen, Verner Panton, Øivind Slaatto, Alfred Homann, Clara von Zweigbergk, Nendo (Oki Sato) o GamFratesi. Junto a la nueva y minimalista lámpara Patera Oval, ha presentado la PH 2/2 Question Mark de Poul Henningsen como edición limitada. El modelo Question Mark rinde un auténtico homenaje a la tradición de Poul Henningsen de crear una luz sin deslumbramiento y aplicar un trabajo artesano que no se deja la funcionalidad por el camino. La pieza incluye detalles artesanos tales como su estructura de latón cepillado y pantallas de vidrio ópalo de tres capas soplado a mano.

La marca danesa ha estrenado recientemente un nuevo e impresionante espacio, concebido como un “Design Retail Destination” donde los amantes del diseño, los profesionales y los consumidores puedan acudir a inspirarse a través de experiencias físicas y digitales, que transforma el showroom en un hub cultural.

VIPP, por otro lado, desarrolla una propuesta Lifestyle, a partir de un estilo contemporáneo, con claros referentes a la cultura nórdica, sofisticado y urbano, pero conectado con el entorno natural. Fundada en 1939 por el danés Holger Nielsen, empezó a fabricar su emblemática papelera con pedal hace más de 75 años. La segunda y tercera generación, han ido desarrollando todo un universo de mobiliario y accesorios en torno al estilo escandinavo sofisticado de Jette, hija del fundador, y alma mater de VIPP. Las cocinas modulares fueron su primera gran evolución, y a partir de ahí no ha habido límites a su capacidad de desarrollo de todo aquello que necesita para componer un hogar. Su visión creativa y su amor por los espacios le ha llevado a desarrollar diversos proyectos propios en lugares mágicos en Dinamarca, Suecia o Noruega y que pueden ser visitados y utilizados como guest houses.

En un patio trasero de Copenhague, en Islands Brygge, VIPP ha transformado una fábrica de lápices de 100 años de antigüedad en un showroom experiencial dedicado a agudizar los sentidos. En el festival ha presentado sus dos últimas cocinas: la V1 y V2, así como su nuevo proyecto El Supper Club, donde invitan a chefs de alta cocina internacional a preparar cenas clandestinas en la Pencil Factory, para un público internacional amante del diseño y el estilo de vida.

Mientras, las propuestas más jóvenes, las nuevas reinterpretaciones de los mismos principios, se reunieron en espacios tan atractivos como The Audo, un concepto que despertó pasiones entre los asistentes, y que une magistralmente instalaciones de co-working y eventos, una cafetería, un restaurante y una concept-store, así como un exclusivo hotel boutique en un único universo de creación de comunidades. Un lugar diseñado para la creatividad y la colaboración, que acoge firmas como MENU que, fascinada por la forma en que las personas y los espacios pueden conectarse a través de un gran diseño, crea sus diseños de mobiliario, iluminación y accesorios, partiendo de detalles intencionados, materiales de alta calidad y necesidades humanas, mientras establece relaciones sólidas y duraderas entre diseñadores, fabricantes y clientes, gracias a la visión compartida, el desarrollo de una comunidad de mentes afines con sentido de pertenencia a un estilo de vida, un compromiso y un sentido estético común.

Sin duda, el diseño danés es sostenibilidad, innovación, tradición, artesanía, perdurabilidad, confort, funcionalidad y colaboración en estado puro.

