Muñoz Molina, Flavita Banana, Elvira Lindo o Russian Red, en el primer Festival de Literatura de Magaluf

jueves, 30 de septiembre de 2021, 16:50 h (CET) Organizado por la librería Rata Corner e INNSiDe By Meliá, tendrá lugar entre el 1 y el 3 de octubre El Festival de Literatura Expandida a Magaluf (LEM) se estrena este fin de semana con una propuesta innovadora para acercar la cultura a nuevos públicos. Impulsada por la librería Rata Corner y INNSiDe By Meliá, y con el apoyo del Ayuntamiento de Calvià, esta cita reúne a más de una veintena de escritores, artistas, ilustradores, músicos y rostros conocidos del mundo de la cultura que del 1 al 3 de octubre ofrecerán su trabajo y experiencias a través de coloquios, conferencias, conciertos y originales intervenciones artísticas.

El festival tiene dos objetivos fundamentales en esta primera edición: reivindicar el papel transformador de la cultura y acercar la literatura a otros tipos de públicos “con una propuesta moderna, transgresora y cercana”, según apuntan desde Rata Corner. Por ello, todas las actividades son gratuitas y solo es necesario inscribirse previamente a través de la web del evento: www.literaturaexpandida.com.

Las actividades principales del festival tendrán lugar en la azotea del hotel INNSiDE Calvià Beach, lugar famoso en la zona por sus piscinas colgantes y considerado como uno de los iconos del “nuevo Magaluf”, el que apuesta por un turismo sostenible y de calidad, capaz de acoger acontecimientos de todo tipo como competiciones deportivas, congresos o eventos literarios como este. De hecho, desde la organización señalan que esa reivindicación del Magaluf cultural es también unas de las misiones de LEM.

Participantes y actividades

Dos de los puntos fuertes del festival son sus participantes y el amplio e innovador programa de actividades. LEM cuenta con la participación de Irvine Welsh (autor de Trainspotting), Antonio Muñoz Molina, Elvira Lindo, Domingo Villar, Paula Bonet, Elisa Levi, Bob Pop, Miguel Gane o Carlos Bardem; artistas como Russian Red, Nacho Vegas, Marwan, Clara Ingold, Aina Zanoguera o Gabriela Casero; profesionales de la ilustración como Flavita Banana, Juanjo Saéz, Ricardo Cavolo o María Herreros; el periodista Peio H. Riaño o la performer Samantha Hudson. Además, la escritora mallorquina Antònia Vicens será homenajeada en un recital de poesía en la ceremonia de clausura.

En cuanto al amplio programa de propuestas culturales, se podrá disfrutar de una ruta literaria en catamarán, recitales, balcones literarios, experiencias gastronómicas, conciertos o coloquios donde los invitados compartirán sus trabajos y experiencias con el público. Además, en la recepción del hotel se instalará una biblioteca efímera, a cargo de Bibliotes de Calvià, con libros relacionados con Magaluf, talleres familiares y una muestra sobre los orígenes de la localidad, así como un puesto de venta de libros donde los autores participantes podrán firmar sus obras.

Como actividades complementarias, el tatuador menorquín Nil Marqués ocupará una habitación del hotel durante el festival en la que los asistentes podrán hacerse un tatuaje literario. Otra de las habitaciones servirá como escenario para un concierto íntimo de Casero, en un ‘bedroom show’ con plazas muy limitadas.

Más información: www.literaturaexpandida.com

