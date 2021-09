Peinados sencillos para hacer con la plancha por todoplancha.es Comunicae

jueves, 30 de septiembre de 2021, 16:06 h (CET) Con el tiempo, las planchas de pelo se han vuelto esenciales en muchas casas. Las personas con pelo rebelde, o sobre todo las que quieren lucir diferentes peinados, utilizan a menudo la plancha de pelo Una de las ventajas es la rapidez de su uso, ya que solo hace falta enchufar la plancha, esperar a que caliente y ya se puede empezar teniendo resultados al momento.

Hoy en día existen planchas de pelo para todos los gustos y necesidades. El cabello de cada persona es único y debe tratarse de manera diferente, por ello, puede que se necesite una plancha con más o menos potencia, de un material u otro, grande o pequeña, etc.

Con una plancha de pelo se puede hacer una variedad infinita de peinados, y el cabello siempre quedará con un toque de brillo y aparentemente más sano.

Estos son algunos de los peinados sencillos que se pueden hacer con una plancha de pelo:

Ondas muy ligeras

Este peinado es muy sencillo de hacer y a la vez rápido. Dependiendo de la ondulación que se quiera, se comenzará haciendo las trenzas necesarias en el cabello. Después, lo único que hay que hacer es pasar la plancha por encima de las trenzas y deshacerlas. De esta manera, queda un look con volumen y sencillo de hacer.

Coleta ondulada

Para conseguir un peinado elegante y muy fácil de hacer, simplemente hace falta recogerse una coleta, y a continuación escoger mechones con poca cantidad de pelo y enrollarlos. Por último, se pasa la plancha por encima de esos mechones y pasaremos un peine para marcar las ondulaciones.

Coleta lisa

Da igual si la coleta es baja o es alta, si el peinado está extraliso quedará un peinado ideal para cualquier evento. Antes de hacer la coleta, es importante tener el pelo ya pasado por la plancha y que de un resultado de liso tabla. Después, se coge la coleta a la altura que se quiera y si es necesario se vuelve a pasar la plancha.

Ondas de agua

A simple vista, las ondas de agua parecen complejas de hacer pero no es así. Se trata de coger un mechón del cabello y con la plancha cerrada, se debe girar hacia arriba y hacia abajo hasta llegar al final. Así de fácil es hacer las ondas de agua.

Tirabuzones perfectos

Los tirabuzones se pueden hacer en todo el cabello o simplemente en algunos mechones salteados. Para comenzar se debe coger un mechón desde la raíz colocando la plancha de pelo hacia abajo. Después, se comienza a girar la plancha hacia la punta.

Existen muchos peinados hechos con plancha de pelo, que no requieren ayuda de peluqueros y además de ser fáciles de hacer, quedan elegantes e ideales.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.