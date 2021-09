Ganar dinero mientras se vende el piso con Hannan-Piper Real Estate Emprendedores de Hoy

jueves, 30 de septiembre de 2021, 10:28 h (CET)

Como parte de una campaña agresiva de lanzamiento en el mercado inmobiliario barcelonés, la start-up inmobiliaria Hannan-Piper Real Estate anuncia pagará 500€ mensuales a determinados propietarios hasta que finalice el proceso de venta de su domicilio.

Bajo el lema “Gana dinero mientras vendes tu piso”, se trata de una estrategia innovadora, para ganarse la confianza de aquellos clientes que están cansados de las falsas promesas de algunas inmobiliarias en la ciudad. Al mismo tiempo, el objetivo de la empresa con esta campaña es que más propietarios puedan probar la calidad de sus servicios y así recomendarlo a más personas.

“No todas las inmobiliarias están dispuestas a hacer lo que nosotros hacemos. Estamos totalmente convencidos de la efectividad de nuestra metodología única para vender propiedades en poco tiempo y al mejor valor de mercado. Por eso estamos dispuestos a pagarle al propietario 500€ al mes hasta que logremos vender su propiedad. Me atrevo a decir que somos los únicos que ponemos dinero sobre la mesa, para probarte que vamos en serio con la venta de tu piso”, expresó Edgardo Vázquez, Presidente & CEO de Hannan-Piper Real Estate.

“En Hannan-Piper seguimos enfocados en revolucionar positivamente el sector inmobiliario en España y en hacer las cosas de una manera distinta. Si pretendemos que una persona nos confíe la venta de su bien más preciado, tenemos que estar dispuestos a ser los mejores aliados en ese proceso, teniendo la capacidad de poder ayudarle estratégicamente a establecer el precio de la propiedad e implantar tácticas para hacerla más atractiva a posibles compradores. Nos atrevemos a invertir recursos económicos, tiempo y esfuerzo, porque confiamos en nuestra capacidad proveer el mejor servicio para lograr la venta de su propiedad. El objetivo de esta campaña es, precisamente, demostrarle al público de Barcelona que existe una inmobiliaria que no te vende su servicio con palabras, sino con acciones concretas. Hay empresas robotizadas que dicen ser inmobiliarias online, sin comisiones, pero luego te piden dinero por adelantado o te cobran una cuantía fija. Nosotros te pagamos para que ganes dinero mientras vendemos tu propiedad y te brindamos el servicio personalizado que nos distingue”, explicó Vázquez.

Hannan-Piper Real Estate es una start-up de servicios inmobiliarios, que a través de su red de afiliados cuenta con más de 150.000 asociados en 4.600 oficinas desplegadas en más de 70 países. Llegan a Barcelona con procesos y tecnología disruptiva en el sector, incluyendo siempre en su servicio la publicidad en más de 173 portales inmobiliarios, fotografías, puesta en escena, tour virtual, la máxima seguridad jurídica en el proceso venta y actualizaciones diarias o semanales, incluyendo reportes detallados de las actividades específicas de marketing que estén realizando y las visitas de clientes.

Todos los asesores especializados de Hannan-Piper, pasan por un proceso de formación y aprendizaje previo, para poder guiar y acompañar a los propietarios de forma integral y ética. Además, cuentan con un Departamento Jurídico propio, compuesto por abogados especialistas en Derecho Inmobiliario, preparados para asesorar a sus clientes en temas contractuales y transaccionales relacionados con la venta de su propiedad. Asesoran a sus clientes con datos específicos del sector inmobiliario, para que se puedan tomar las decisiones correctas a la hora de vender su propiedad.

Para concertar una cita y obtener más información sobre esta campaña, los interesados pueden acceder a su página web o llamar a su teléfono de contacto.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.