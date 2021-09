Sartenes para inducción - por sartenes.pro Comunicae

jueves, 30 de septiembre de 2021, 15:06 h (CET) Las sartenes para inducción suelen ser materiales que distribuyen bien el calor como acero inoxidable, hierro forjado, hierro fundido o vidrio. Estas sartenes suelen tener un fondo bastante grueso que ayuda a que esta distribución de calor se haga de forma homogénea En primer lugar se debe tener en cuenta que si se ha decantado por una placa de inducción y por todas sus ventajas que esta tiene, otra cosa muy importante a tener en cuenta es la elección de unas buenas sartenes para ella.

Se debe saber que la función de una placa de inducción es calentar directamente el recipiente, por lo que será necesario que la base del mismo esté fabricado con algún material con el que funcionase el efecto imán, por ejemplo hierro o acero. Las placas de inducción funcionan a través de un campo electromagnético que se origina a través del contacto con algunos de estos elementos.

A continuación, se explicarán algunas de las sartenes para placas de inducción.

-Sartenes de hierro fundido para inducción

Estas sartenes tienen a su favor que no utilizan antiadherentes químicos. Su buen uso hará que estos antiadherentes se vayan formando mientras se cocina. Estas sartenes ofrecen una gran calidad.

-Sartenes de titanio para inducción

Este tipo de sartenes son las más novedosas y nuevas en el mercado. El material de titanio se utiliza en la última capa como endurecedor del antiadherente y ayuda a repartir el calor uniformemente por toda la superficie, lo que supone una reducción importante en el gasto de aceite. Estas sartenes se caracterizan por poderse utilizar también para el horno.

-Sartenes de aluminio para inducción

Las sartenes de aluminio se diferencian por su gran ligereza, por lo que son muy manejables a la hora de usarlas. Esta sartén necesita una capa antiadherente para que los alimentos que se vayan a cocinar no se peguen a la sartén. Además, son muy fáciles de limpiar y son aptas para meterlas al lavavajillas.

-Sartenes cerámicas inducción

Las sartenes de cerámica son muy ligeras y ya son antiadherentes. Estas sartenes no producen el efecto electromagnético, por lo que llevan incorporado una base de acero inoxidable que facilita la conductividad térmica.

-Sartenes de acero inoxidable

Estas sartenes se caracterizan por tener una gran resistencia y una gran durabilidad. Este tipo de sartenes tampoco utilizan antiadherente.

Antes de hacerse con cualquier tipo de sartén se debe tener en cuenta que una buena elección de está hará sacarle más rendimiento a la placa de inducción y a su vez se notará en la cocción de los alimentos. Para saber la calidad de la sartén, se debe fijar en el grosor y la cantidad de hierro que contenga en su base. Contra mayor cantidad de hierro tenga y más gruesa sea, de mayor calidad será.

