Flor de Mayo presenta su manteca Sublime, un desmaquillante sólido a base de karité y aceites

Este cosmético sólido elimina, de forma sencilla y efectiva, todo tipo de maquillaje,dejando la piel limpia, fresca y suave La cosmética sólida se está convirtiendo en una de las grandes aliadas de la rutina de belleza. Sus productos son cómodos de usar, de transportar y reúnen todos los ingredientes necesarios para un cuidado exhaustivo de la piel.

Por este motivo, la compañía valenciana Flor de Mayo, presenta ahora al mercado su manteca desmaquillante-limpiadora Sublime, un producto imprescindible que elimina los restos de todo tipo de maquillajes, purifica, limpia y refresca la piel proporcionándole un aspecto suave y luminoso. Además, ayuda a fortalecer las pestañas gracias a los aceites en su composición.

Sublime de Flor de Mayo calma, repara e hidrata y es apta para todo tipo de pieles,. Una lujosa forma de limpiar y cuidar la piel con un único producto. Su formulación está realizada en base a manteca de karité, -un producto que aporta un gran número de beneficios gracias a su rica combinación de vitaminas A y E, que ayudan a equilibrar, hidratar y calmar la piel, y vitamina F-; aceite de oliva, -que hidrata y nutre la piel-; aceite de almendras dulces, -un nutriente rico en vitaminas-; y aceite esencial de camomila, -cuyas propiedades descongestivas y suavizantes calman la piel, reducen su sensibilidad y tienen la capacidad de aportar un aspecto descansado y relajado-.

“La manteca Sublime no solo elimina el maquillaje, sino que limpia la piel en profundidad, eliminando las impurezas, el exceso de grasa y las bacterias que restan luminosidad y que hacen que la tez esté apagada”, afirma Claudia Gómez, directora de comunicación de Flor de Mayo, “pero, afortunadamente, existen productos como este desmaquillante limpiador, pensado para aquellas personas que quieren estar perfectas, y que buscan soluciones innovadoras que se adapten, no solo a su tipo de piel, si no también a sus estilo de vida”.

Su recomendación consiste en aplicar el producto dos veces al día sobre la piel seca y masajear con movimientos hacia arriba, y luego eliminar suavemente con la manopla desmaquillante o con una toalla humedecida con agua caliente.

Sublime de Flor de Mayo cuenta con más del 80% de sus ingredientes de origen natural, es vegano y no contiene siliconas. Puedes encontrar este producto en importantes cadenas de perfumería y su PVR es de 7€, e incluye una manopla de regalo para aplicar el producto con mayor comodidad.

Más información sobre Flor de Mayo

Flor de Mayo es una marca perteneciente a la compañía Jesús Gómez, una empresa familiar fundada en Valencia en la década de los 90 y consolidada en la actualidad como líder en la fabricación de productos de belleza y ambientación. El grupo cuenta con dos grandes marcas: Flor de Mayo y La Casa de los Aromas.

La compañía facturó en 2020 más de 22 M€ y cuenta con una plantilla formada por un equipo técnico con más de 160 profesionales con gran experiencia en el sector de la cosmética, perfumería y ambientación. Este equipo desarrolla un extensivo control de todos los procesos, así como diversos ensayos: organolépticos físico-químicos y microbiológicos. Siempre con la finalidad de mejorar el resultado final de los productos, apoyan también la formación del personal y colaboran con laboratorios y expertos externos.

El grupo opera en España y en otros 50 mercados internacionales. La compañía cuenta en su fábrica, -con más de 11.000 m2- de 12 líneas de envasado automáticas y 5 salas blancas cosméticas.

Flor de Mayo fabrica fragancias, mascarillas faciales y capilares para todo tipo de pieles y necesidades específicas; productos de higiene facial, sales de baño, aceites faciales y corporales, cremas de manos y corporales, productos de cuidado capilar, tratamientos corporales, protectores labiales, y un amplio abanico de accesorios de belleza.