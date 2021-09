Llega a las farmacias el bálsamo labial de Youth Lab, para unos labios de cine frente al frío Comunicae

jueves, 30 de septiembre de 2021, 14:03 h (CET) Con la caída de las temperaturas, los labios son los primeros en sufrir. Para evitar que se resequen, y aparezcan los molestos -y antiestéticos, pellejitos, llega al canal farmacia un bálsamo nutritivo y reparador ideal para llevar siempre con nosotras Dar con el bálsamo adecuado, no es tarea sencilla. A veces aplicamos una y otra vez el producto sin conseguir resultados, tras varias horas, la piel de los labios vuelve a estar seca y agrietada.

Por este motivo, la marca Youth Lab que distribuye Cosmética Pharma, lleva ahora al canal farmacia su Bálsamo de labios, un producto multifuncional que hidrata, nutre, calma y tiene una acción antioxidante y antiinflamatoria, perfecta para reparar labios agrietados, secos y deshidratados.

Lip Balm, de Youth Lab, emplea la tecnología Ultra Filling Spheres, -microesferas de ácido hialurónico, que son absorbidas por las capas superiores de la epidermis, llenando los labios e hidratándolos desde dentro. Este bálsamo nutre y calma gracias a la manteca de karité, el aceite de oliva y el extracto de magnolia con efecto inmediato.

Su formulación protege además contra la radiación UVA/UVB gracias a su extracto de Haematococcus Pluvialis, unas microalgas hasta 550 veces más potentes que la vitamina E con acción antioxidante. Lip Balm contiene también regaliz, limón y fosfolípidos que mejoran la producción de colágeno, ofreciendo labios óptimamente más llenos.

Además de combatir las agresiones externas, este producto no deja una sensación pesada ni pegajosa, permitiendo la aplicación del pintalabios antes o después.

Lip Balm de Youth Lab se presenta en un bote de 10 ml. y su PVP es de 7.99 €

Este producto, como todos los de Youth Lab, está probado dermatológicamente, no contiene parabenos, gluten, ceras ni petroquímicos, es vegano y cruelty free.

Youth Lab es una marca perteneciente a Cosmética Pharma y al igual que todos sus productos se distribuye exclusivamente en farmacias. Es una firma griega con más de 25 años de experiencia en el campo de la investigación y cosmética. Su completa gama de productos para el cuidado de la piel está presente en más de 5.000 puntos de venta en 9 países europeos.

Youth Lab fabrica geles y otros productos limpiadores faciales; mascarillas para todo tipo de pieles y necesidades específicas; cremas hidratantes, aceites y bálsamos; CC Creams multiactivas con color; sérum restauradores con efecto antiarrugas y reafirmantes; cremas rejuvenecedoras; mascarillas exfoliantes; parches para el contorno de los ojos y una amplia diversidad de accesorios; sérum anti celulitis para todo el cuerpo; cremas reafirmantes corporales; crema de manos, protectores solares; maquillaje, y un amplio etcétera.

En conjunto, una amplia variedad de productos pensados para realzar las funciones básicas del metabolismo de la piel y construir una apariencia joven y saludable.

http://cosmeticapharma.com/

Cosmética Pharma

Cosmética Pharma es una marca de Trending Import, una compañía 100% española, fundada en 2017 en Sevilla. La empresa está especializada en el mundo de la cosmética y dedicada a la creación de marca y comercialización de productos cosméticos en España y Portugal.

Trending Import, trabaja actualmente con fabricantes de Corea, Perú, Polonia, Suecia, Italia, EE.UU., República Checa, Reino Unido y China, los cuales cumplen con los más altos estándares de calidad dentro de la UE.

Cuenta con seis centros logísticos propios, ubicados dos en Bollullos de la Mitación (Sevilla), tres en Benacazón (Sevilla) y uno en Madrid que superan los 10.000 m2, y presencia en más de 1.500 puntos de venta.

Trending Import facturó en 2019 una cifra total de 8 M€, un 56% más que durante el ejercicio anterior.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.