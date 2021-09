La cadena Ms&Mr Language inaugura su flagship de Madrid Comunicae

jueves, 30 de septiembre de 2021, 14:08 h (CET) La apertura de este nuevo centro, en el que se imparten clases de inglés, francés o chino, ha supuesto una inversión cercana a los 50.000 euros y generará cinco nuevos puestos de trabajo, una cifra que irá creciendo progresivamente hasta los 15 profesores La cadena barcelonesa Ms&Mr Language inaugura hoy jueves 30 de septiembre su primera flagship en Madrid. Se trata de una unidad que funcionará bajo el sistema de franquicia, y que hace el número doce de la cadena. Esta apertura, coincide además con una inauguración más en Barcelona, provincia en la que hasta el momento la compañía había desarrollado toda su actividad.

Con estas dos nuevas academias, Ms&Mr Language alcanza los 13 centros, además de contar con otros tres en proceso de búsqueda de local, montaje y/o implantación.

La joven compañía catalana, que inició recientemente su expansión en franquicia tras el éxito de sus primeros cuatro centros propios, cuenta en la actualidad con nueve unidades franquiciadas. Su objetivo es concluir 2021 con un total de 20 nuevas reservas de franquicias, con preferencia por ciudades con alto potencial de negocio como Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia, o Málaga, entre otras.

El nuevo centro Ms&Mr Language se ubica en la Avenida de Asturias número 49, una amplia avenida entre Plaza de Castilla y el Barrio de el Pilar, una zona rodeada de viviendas, colegios y oficinas.

La apertura de este nuevo centro, en el que se imparten clases de inglés, francés o chino, ha supuesto una inversión cercana a los 50.000 euros y generará cinco nuevos puestos de trabajo, una cifra que irá creciendo progresivamente hasta los 15 profesores.

Learn&Enjoy, el método propio de Ms&Mr Language

Ms&Mr Language cuenta con un método de formación propio, denominado Learn&Enjoy, que ha demostrado que mejora el dominio de un nuevo idioma tanto a nivel escrito como hablado. Y todo ello, de forma dinámica, con el objetivo no solo de aprender un idioma, sino también de potenciar sus habilidades comunicativas y creativas, en base a cinco bloques de actividades (experimentos, videos, música, manualidades y proyectos) y divididos en un amplio número de niveles, combinando la formación presencial con la online, de modo que cada persona encuentre respuesta a sus necesidades personales.

En base a ese sistema formativo multinivel y en el que los alumnos reciben una experiencia de aprendizaje gamnificada, la compañía ofrece cursos que van desde las primeras etapas de la vida, -el denominado Servicio Especial guarderías-, hasta la edad adulta, pasando por experiencias inmersivas para alumnos en periodos vacacionales (Summer Camp, Christmas workshops o Weekcamp); e incluso ha lanzado un servicio Pick Up, que consiste en que los mismos profesores van a buscar a los alumnos a su colegio y los llevan a la academia, convirtiendo el trayecto en un juego en el que los alumnos disfrutan y mejoran su inglés, mientras los padres se despreocupan de este traslado.

Los planes de expansión de la compañía

Ms&Mr Language se dirige a emprendedores e inversores que buscan un modelo de negocio de reducida inversión -cercana a los 40.000 euros + IVA- para una academia con cinco aulas, una superficie mínima de 120 mt2 y ubicada a pie de calle. Y la compañía estima el plazo de recuperación de la inversión en los dos años y el break even a los 4 meses. La compañía, cuenta además con acuerdos con alguna de los principales bancos nacionales que facilitan la financiación externa de la franquicia.

La compañía ofrece a los potenciales franquiciados un servicio llave en mano para que el franquiciado tenga lista su academia en tan solo 30 días, y cuenta con el mejor sistema tecnológico de control y gestión del negocio.

