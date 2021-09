Google My Business: una plataforma para conectar a emprendedores y clientes según Starfly.app Comunicae

jueves, 30 de septiembre de 2021, 13:47 h (CET) Google ha permitido a miles de emprendedores dar a conocer su negocio online y así aumentar su número de ventas a largo plazo Comprar Reseñas en Google My Business es una estrategia muy efectiva para mejorar la percepción de una tienda, permitiendo que pueda ser apreciada como confiable.

Es una plataforma que le ofrece a los dueños de negocios múltiples ventajas, facilitando que la presencia en internet pueda ser afianzada. Con el paso del tiempo, su uso se ha vuelto crucial para atraer nuevos clientes a los establecimientos, ofreciendo otros beneficios que vale la pena comentar.

Un método efectivo para conocer al público objetivo

Google My Business les ofrece a los dueños conocer qué es lo que piensan los consumidores sobre su marca o negocio. Se debe a la sección de reseñas, la cual les permite a los usuarios elaborar opiniones que pueden ser aprovechadas por los emprendedores.

Ofrece la capacidad de responder los comentarios de la comunidad, significando una oportunidad ideal para conectarse con la posible clientela y mejorar esa relación. Sumado a ello, permite la subida de fotografías que detallan cómo es el negocio y darlo a conocer a profundidad a los usuarios.

Con Google My Business los comerciantes pueden publicar artículos de opinión y noticias de interés para los internautas, estrechando la comunicación entre ambos. La creación de un perfil en la plataforma no solo es crucial para asegurar presencia virtual, sino también para que otros conozcan más sobre el negocio.

Ideal para mejorar el posicionamiento en el motor de búsqueda

Google My Business es una plataforma que afianza de forma apropiada los emprendimientos de una localidad, facilitando su localización. Entre sus mayores virtudes se encuentra la capacidad de ubicarlo en las primeras posiciones del buscador, permitiendo que los usuarios puedan encontrarlo con sencillez.

Para lograrlo, es necesario que el perfil en la plataforma cuente con información relevante para los usuarios, como fotografías, reseñas y valoraciones. Cuanto mayor es la cantidad de contenido que posee el negocio en el espacio virtual, mejor será el posicionamiento que tendrá de cara al motor de búsqueda.

Además de ello, le proporciona un reconocimiento en Google Maps, con lo cual ubicarlo dentro de la aplicación resulta mucho más sencillo. Con un mejor posicionamiento no solo se verá beneficiado el negocio en cuanto a visibilidad se trata, sino también en la cantidad de ventas y clientes que puede atraer.

Refuerza la confianza de los usuarios

El contenido que se encuentre en el perfil del establecimiento es vital para que los clientes potenciales puedan profundizar acerca de ellos. Les permite verificar la información que tenían sobre el negocio y conocerlo más. Por ello, Google My Business motiva a las marcas a corroborar todos los datos que colocan en su cuenta.

Cuando la información disponible es verídica y no es engañosa, los usuarios se sienten más confiados a la hora pensar en adquirir un servicio del negocio. El contenido relevante, artículos de interés y valoraciones positivas pueden ser claves para que un consumidor tome su decisión final.

