Las soluciones de pago omnicanal mejoran la experiencia de los huéspedes, la gestión y rentabilidad del hotel según Worldline Comunicae

jueves, 30 de septiembre de 2021, 13:51 h (CET) El sector de Hospitality es uno de los más castigados por la pandemia de la Covid19, sin embargo, está aprovechando la crisis para reinventarse y dar respuesta a las nuevas demandas del consumidor. Los nuevos desafíos tienen que ver tanto con las nuevas modalidades de la oferta y los servicios como con la digitalización y simplificación de los procesos de reservas, contratación, cobros y pagos, desde cualquier lugar y dispositivo “El pago - comenta, David Valero, Country Manager de GSV Iberia en Worldline- es un momento crítico de la venta y no siempre se puede realizar con éxito. Una solución integral de pagos omnicanal permite al sector hotelero ofrecer a los clientes una experiencia plena desde la aceptación de tarjetas de débito, crédito y online, hasta los servicios de adquirencia e incluso la conversión dinámica de divisas”.

Ecosistema en transformación

Las actuales infraestructuras de pagos varían globalmente y por plataforma, creando un ecosistema en transformación donde Hoteles y Proveedores de Servicios de Pago (PSP) se enfrentan a nuevos requisitos online como la seguridad crítica, el rendimiento y el cumplimiento normativo. La solución pasa por orquestar la interoperabilidad entre hoteleros y las pasarelas de pago en un entorno omnicanal.

El mercado global está en continuo cambio y es competitivo por diseño y hay que saber navegar sobre él, innovando y anticipándose a los problemas. Las marcas se centran ahora en las personas, en su experiencia como clientes, garantizando que fluyan las transacciones.

Progresar en una situación postpandémica requiere que las empresas del sector ofrezcan la mejor experiencia de pago, con un inicio de sesión único y organizando los pagos para seguir siendo competitivos como clientes B2B y minoristas.

El pago como factor de la experiencia del cliente

La hostelería es una industria altamente digitalizada: la mayoría de las reservas ahora se completan en línea y se ha acelerado el uso de check-ins digitales a través de quioscos o aplicaciones móviles y métodos de pago alternativos (APM). Sin embargo, no se detiene ahí. Una persona deja multitud de datos durante su estancia en un hotel, que se pueden utilizar para mejorar servicios, ventas, etc., y un sistema de pagos eficiente permite vincular datos de otras áreas de negocio con los resultados de la empresa.

Los hoteles demandan una nueva experiencia omnicanal que mejore la relación con los clientes, creando un único punto de contacto para todos los servicios de pago e integración. Las nuevas soluciones de pago ofrecen una amplia gama de capacidades de pago basadas en la nube, perfectamente integradas en el sistema de gestión (PMS) del hotel. Y, gracias a la tokenización, responden a los requisitos omnicanal de un hotel, creando una experiencia de cliente única para sus huéspedes.

Orquestación omnicanal de pagos

La puesta en marcha de una estrategia de orquestación de pagos debe tener en cuenta las siguientes cuestiones:

Una solución de pagos adecuada se encarga de recopilar conocimientos de cada transacción y potenciar los procesos de seguridad de autenticación junto con un rendimiento constante. Estos procesos de pago deben ser transparentes para el equipo, lo que le permitirá obtener información procesable en tiempo real y crear estrategias basadas en datos.

La orquestación de experiencias de pago sin fricciones requiere interoperabilidad con múltiples servicios de pago y flexibilidad para ajustar la combinación de varias opciones de pago. Asegurarse de que los pagos se acumulan permite que su producto mantenga un alto rendimiento con cualquier pasarela, pago servicio, o moneda. Solución de pago única

Una solución de pago única permite simplificar y automatizar las transacciones de pago, ahorrando tiempo y evitando errores. También permite optimizar los ingresos en los diferentes canales de ventas del hotel, al disponer una visión de lo que sucede con las transacciones de pago y las reservas a través de los diferentes canales de venta, pudiendo conciliar la información para obtener un buen reporte. Finalmente, el responsable de TI vera cómo mejora la seguridad y se simplifican los procesos de cumplimiento PCI.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Qué hay de nuevo en el diseño danés? AVON dona más de 10.000€ en productos de higiene personal para las víctimas del volcán Cumbre Vieja Muñoz Molina, Flavita Banana, Elvira Lindo o Russian Red, en el primer Festival de Literatura de Magaluf Klic Arquitectos en uno de sus mejores momentos Enlaces de calidad para mejorar el posicionamiento SEO de páginas web, por Dofollow.es