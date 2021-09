Los beneficios de los cuentos infantiles para niños según Cenicientas.es Comunicae

Fomentar el hábito de la lectura en niños es crucial para que el crecimiento intelectual y emocional pueda llevarse a cabo de la forma correcta Los cuentos infantiles son capaces de mejorar su desarrollo de múltiples maneras, siendo Cenicientas.es el sitio web donde es posible hallar las mejores historias para los más pequeños.

Es una de las actividades que todo niño debe realizar en sus etapas iniciales, pudiendo llevarse a cabo desde edades muy tempranas. La variedad de cuentos infantiles no solo proporciona entretenimiento, sino una serie de factores con las cuales el pequeño podrá beneficiarse en un futuro.

Son un método efectivo para promover el desarrollo emocional

La diversidad de personajes en las historias para niños garantiza múltiples escenarios diferentes, lo que conlleva a un razonamiento más profundo por parte del niño. Cuando los protagonistas se encuentran con problemas, los pequeños pensarán en soluciones para la historia y después las utilizarán de ejemplo en caso de estar en situaciones similares.

La lectura de cuentos infantiles le proporcionará un ejemplo de conducta adecuado, el cual seguirá al verse en un problema parecido. Los personajes de las historias se convierten en figuras con las que él pequeño puede tener empatía, enfrentándose a emociones como la tristeza, alegría e incluso el miedo.

Contienen buenos ejemplos de moralidad

Muchos padres tienen dificultades a la hora de explicarle a su hijo acerca de los conceptos de moralidad, lo que significa el bien y la necesidad de alejarse del mal. La mayoría de los argumentos utilizados en los cuentos infantiles suelen surgir de esa idea, siendo un camino más sencillo para él de asimilar.

Los cuentos infantiles tienen protagonistas buenos y malos fácilmente diferenciables, donde se promueve la identificación con el primero a través de una historia del bien contra el mal. Gracias a ello, los niños pueden relacionar esos conceptos con situaciones de la vida real y conocer que diferencia a una persona buena de otra malvada.

Enseñan todo tipo de valores

Los cuentos no son solo historias de entretenimiento, son capaces de transmitir valores importantes como la fortaleza, la bondad, la honestidad y la empatía. Muchos de ellos poseen moralejas donde se destaca un aprendizaje en concreto, los cuales surgen de un ejemplo claro evidenciado en la historia.

A pesar de que es posible que ya conozca el valor mencionado, puede que el cuento se lo haya descrito con un ejemplo en su argumento. Los personajes con los que el pequeño se ve identificado son de utilidad a la hora de transmitir todo tipo de buenos aprendizajes con sus acciones en la historia.

Promueven el desarrollo de la imaginación

Uno de los aspectos principales de un cuento es la facilidad que tienen para sumergir a los niños en escenarios de fantasía. Con la lectura progresiva, los pequeños son capaces de estimular su capacidad imaginativa, permitiéndole desarrollar sus propias situaciones, argumentos y personajes.

Los cuentos infantiles son un medio para que puedan crear y moldear historias a su gusto, permitiéndole ir más allá de lo mencionado en la lectura. Al fomentar su creatividad, serán capaces de resolver problemas y encontrar soluciones con mayor facilidad.

