"Transdecisión" de Andreina Fuentes Angarita en PHOTO ESPAÑA 2021

jueves, 30 de septiembre de 2021, 13:19 h (CET) La serie fotográfica explora la problemática del reconocimiento de la identidad de género, como parte de la colectiva "Una constelación próxima" que se exhibe en el Centro de Arte Alcobendas de Madrid, hasta el 16 de octubre Una vez más la reconocida artista Andreina Fuentes Angarita utiliza el arte como instrumento de protesta, en esta ocasión para alzar la voz en defensa de la tutela civil para el reconocimiento de la identidad de género, a través de una serie de tres fotografías que ha denominado TRANSDECISIÓN.

La obra se exhibe en el Centro de Arte Alcobendas de Madrid, hasta el próximo 16 de octubre, dentro de la selección oficial Una constelación próxima del festival internacional PhotoEspaña, que reúne el trabajo de 21 fotógrafos procedentes de entornos geográficos y artísticos diversos.

Gabriela Amaya Cruz (Miami, Estados Unidos), Rummie Antonina Quintero Verdu (Caracas, Venezuela) y Alex de la Croix (Madrid, España) son las grandes protagonistas de “Transdecisión”. Tres seres humanos que nacieron con genitales masculinos y mientras luchan por adecuar su identidad de género para ser reconocidas como mujeres, han sido vulneradas socialmente pasando por diversas formas de rechazo, desprecio y abuso reglamentado.

En “Transdecisión”, Andreina Fuentes Angarita expone el derecho de las personas trans de elegir en libertad el reconocimiento de su identidad de género. “Es una realidad que presenta numerosos desafíos, como la revisión de la situación jurídica de cada país porque en muchos países no siempre se reconoce este derecho y se requiere incluso crear nuevas leyes, a pesar de que la identidad es un derecho universal”, indicó.

La artista americana, nacida en Venezuela, explicó que por ejemplo en España existen protocolos jurídicos en donde se les exige a las personas trans declarar estados psicológicos desajustados o sufrir procedimientos físicos para que los sistemas, sustentados en la legislación, consideren el reconocimiento legal de cualquier cambio que tiene que ver con su identidad de género.

“Más allá de obligar a la comunidad trans a recibir un tratamiento psicológico o quirúrgico que no corresponde, lo que se debe hacer es escuchar sus voces, comprender que cada persona es una realidad, brindar ayuda que garantice la salud física o mental (cuando se requiera) y permitir la adecuación de la identidad de género a nivel jurídico”, puntualizó.

En Una constelación próxima también participan las fotógrafas venezolanas Elizabeth Schummer y Anabel Morey, luego de haber participado del intenso proceso creativo y de elaboración de proyectos personales que supone el Máster PHotoESPAÑA en Fotografía. Esta colectiva es un extraordinario recorrido por las posibilidades de la fotografía actual para dar cuenta de un mundo en permanente tránsito de significados.

En su práctica artística, Andreina Fuentes Angarita afronta temas con dilemas críticos, como la diversidad sexual y los roles de la mujer en la contemporaneidad, a través de diversas estrategias de creación, que van desde la performance, el vídeo, la instalación, la fotografía y los encuentros creativos de carácter participativo. Para mayor información visitar: https://andreinafuentesangarita.com/

