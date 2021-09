La importancia de un buen stand. M&P Stands explica las claves para triunfar Comunicae

jueves, 30 de septiembre de 2021, 12:26 h (CET) Hace 30 años M&P STANDS se fundó con el claro objetivo de unir la creatividad con la calidad. Conscientes de lo importante que es un stand para aquellas personas que decidan participar en una feria Estas plataformas crean grandes oportunidades dentro del mercado laboral así como comercial en los últimos años. Según como sea la feria, pueden ser para promocionar o mostrar ciertos productos; y otras en las que se realizan ventas directamente.

Como empresa de stands, M&P Stands, trabaja en la carta de presentación física de la empresa, la que finalmente toma la forma de un stand. Cuando una empresa decide ser participante de una feria, busca poder mostrar su oferta así como la atracción de clientes potenciales o nuevos socios. Por lo que en cierta manera, se está creando una carta de presentación profesional de la empresa.

La participación en una feria es un acontecimiento muy importante para las empresas. Necesitan preparar y ultimar cada detalle para que su presencia sea perfecta y obtengan así resultados. Y ahí es donde entra M&P Stands, como empresa montaje de stands están preparados para acometer todo el proyecto desde la creación hasta que el stand llega a la superficie de la feria y el cliente no tenga que preocuparse de nada. Ofrecen la gestión y creación de stands llave en mano.

Retomando la importancia del diseño de stands para ferias, los puntos clave sería el logo y el nombre, teniendo un buen tamaño que sea visible para el público. Esto irá de la mano del espacio que se haya escogido dentro del recinto, hay espacios que son más estratégicos que otros, pero siempre se gestionará la mejor estrategia según situación.

La imagen del stand debe ser tal, que se pueda asociar de manera instantánea e inconsciente a lo que hace la empresa. Es muy importante lograr destacar con respecto a otros, porque si no se hace no se venderás el producto.

Otro plus que se valora dentro de un stand es la presencia de artículos promocionales. En algunas ocasiones, se vuelve un elemento importante con el que compartir la imagen de la empresa y atraer al público. Pero cuidado, se trata de hacer contactos, pero siempre hacerlos bien.

Con mucha ilusión y trabajo, siguen trabajando con aquel espíritu creativo que dio la base a lo que actualmente es esta empresa.

En el resultado podrá comprobar la pasión y creatividad de sus profesionales.

