Nace Valmond Hoteles, solución especializada de estrategia y marketing para hoteles

jueves, 30 de septiembre de 2021, 12:34 h (CET) La consultora, con sede en Madrid, busca dar respuestas de negocio especializadas a hoteles independientes, cadenas hoteleras, apartamentos turísticos y restauración hotelera La consultora internacional de Estrategia, Marketing, Comunicación y Desarrollo de Negocio, Valmond, ha anunciado el lanzamiento de una unidad estratégica de negocio especializada que han bautizado como Valmond Hoteles.

Valmond Group, con sede central en Madrid, es la primera consultora iberoamericana de estrategia y marketing especializada en hoteles independientes, cadenas hoteleras, apartamentos turísticos y restauración hotelera, dando así respuesta a una necesidad de un sector clave para las economías tanto española, como de América Latina.

Valmond Hoteles cuenta con socios locales en Colombia, México y Perú y con este movimiento se configura como un actor clave en uno de los sectores más afectados por la pandemia, el turismo, y que representa, en España, un 13% del PIB.

Para dar respuestas de negocio especializadas a las necesidades hoteleras, el proyecto liderado por el experto en marketing, Juan Boccherini, ha apostado por Caridad Gómez Semeleder, Revenue Director con más de 12 años de experiencia en el sector. Avalada por su exitosa gestión de revenue de hoteles como la cadena Fontecruz Hoteles, Apartamentos Castaví y Paraíso de los Pinos en Formentera, el Hostal de la Gavina, Artrip Hotel Madrid, SixtyFour Apartmens o SixtyTwo Hotel, entre otros, Gómez Semeleder se incorpora al proyecto en calidad de socia.

“Llevamos mucho tiempo trabajando juntos en proyectos hoteleros y ambos estábamos convencidos de que este era el siguiente paso natural”, señala Boccherini. “Caridad no solo vive por y para el sector hotelero, sino que además cuenta con numerosos casos objetivos de éxito en la gestión de la estrategia de hoteles sustentados en números tangibles y los clientes siempre hablan maravillas de ella”, recalca el socio director de Valmond Group.

Por su parte, Caridad Gómez, Socia de Valmond Hoteles, destaca que “el encaje es perfecto: yo aporto mi experiencia de más de 12 años asesorando y gestionando todo tipo de hoteles y Valmond la calidad y el ‘músculo’ necesarios para implementar las estrategias con una ejecución impecable -especialmente en un tema tan complejo como el Marketing Digital- garantizando así el máximo alineamiento, eficacia y, sobre todo, resultados, para aportar así valor a nuestros clientes del sector hotelero”.

Oferta de servicios

Con este lanzamiento se configura un nuevo y relevante actor en el sector hotelero, con cerca de 30 profesionales, que ofrece servicios como gestión hotelera integral, revenue management, operaciones, gestión de recursos humanos, compra-venta hotelera, así como marketing, comunicación y desarrollo de negocio, las especialidades originales de Valmond Group.

“Nuestro objetivo no es otro que acelerar los negocios de nuestros clientes y nos produce especial ilusión poder hacerlo en un sector que, además de ser clave para el tejido empresarial español, ha sido tan duramente castigado durante este último año y medio”, concluye Boccherini.

En Valmond Group su día a día está centrado en hacer crecer el negocio de sus clientes. Asesoran a sus clientes tanto en aspectos que requieren un elevado nivel de experiencia y conocimientos, como la estrategia global de la empresa, la estrategia por unidades de negocio, como en acciones recurrentes del día a día como, por ejemplo, el desarrollo web, el desarrollo de una estrategia de marketing digital, el diseño de un logotipo o la gestión de medios.

