Cómo ahorrar dinero en la primera página web si se es emprendedor

jueves, 30 de septiembre de 2021, 12:20 h (CET)

En este siglo XXI donde la tecnología crece a pasos acelerados y las nuevas formas de trabajar y relacionarse habitan de pleno en Internet, resulta necesario hacerse presente en la red mundial.

Y no se trata de figurar en redes sociales sino de estar presentes en todas las formas asociadas a las páginas web, que serán su escaparate de cara al mundo online.

Las Landing Pages, literalmente, son las páginas de aterrizaje. Se definen como las páginas que, dentro de una web, se han creado con un propósito puntual que es el de CONVERTIR a los visitantes de la web en potenciales clientes.

Trabajando con este único objetivo, el de atraer a personas interesadas en el producto o servicio ofrecido, se hace un ofrecimiento en las Landing Pages que debe ser el resultado una estudiada estrategia de marketing digital, que es uno de los puntos fuertes de Islas SEM. Si la oferta resulta interesante para el visitante de la Landing Page el visitante de la misma rellenará un formulario de contacto que puede resultar en beneficios económicos para la empresa vinculada a la Landing Page.

Web Vs Landing Pages

Las Landing Pages son más directas y simples. No tienen menús donde navegar ni tampoco pies de páginas (Footers), para evitar distracciones. Simplemente son una “Llamada a la acción”, por lo que contarán con un botón o un enlace donde clickear, si se está interesado en el ofrecimiento. Constan también de un formulario de contacto que le proporcionará la información sobre el potencial cliente. Islas SEM estudiará la oferta que resulte más interesante y más atractiva para el posible cliente, con un cuestionario que le permita obtener información ventajosa para su empresa.

¿Marketing Digital?

En estos tiempos el marketing es eminentemente digital. Se ensayan nuevas formas de relacionarse y buscar mercados donde poder mostrarse como empresa. Se compite a través de estrategias que le diferencie de otras empresas y que le ayuden a consolidarse con sus clientes. También se persigue ampliar el negocio en nuevos mercados como forma de crecimiento.

Para las personas que emprenden Islas SEM les ofrece que este sea el primer paso a la hora de darse a conocer y para los que ya estén posicionados en el mundo digital, gracias a la experiencia y el buen hacer de Islas SEM, obtendrán un producto que les resultará tremendamente útil a la hora de mejorar el rendimiento y la comunicación con el cliente. Es, de esta manera, como con Islas SEM se trabaja la captación de nuevos nichos de mercado así como la fidelización de clientes, para aumentar ingresos.

¿Por qué interesa tener presencia en internet?

Porque no ser visible en internet equivale a no existir. En esta nueva era digital el tener una página web es la tarjeta de presentación de su negocio, su curriculum y su local comercial, todo a la vez.

Puede usar las novedades tecnológicas y personalizar la web para que sea un reflejo de su producto o servicio. Islas SEM le ayudará en el proceso, aconsejando con cada detalle desde los colores, las tipografías... hasta las fotografías de calidad.

Con una Web bien diseñada aumentará su productividad y se propicia, además, una huella de carbono más baja, al tener el catálogo de productos o servicios online, evitando gastos en imprentas y distribución convencionales.

Las páginas webs están vivas puesto que dentro de todos los apartados que quieran darle siempre podrá quitar o añadir, cambiar los menús de navegación, el diseño y hacerlas que funcionen como un folleto de productos o servicios, con la ventaja de poder actualizar el catálogo a gusto en cualquier momento.

Además de vivas, las webs están despiertas porque a cualquier hora del día o de la noche, quien quiera que navegue por la web podrá ser un cliente en potencia y generar beneficios a su empresa de forma constante.

Tener una web de empresa no solamente es hablar de su negocio: qué hace o qué ha hecho, sino que también mostrará quién es: Usando un blog incluido en la web podrá tratar temas de empresa o bien un blog con temas personales, cuando el servicio o producto así lo requiera.

Estar presente en Internet, para emprendedores sobre todo, es el mejor escaparate de presentación de las nuevas ideas y de los proyectos futuros. Confíe en Islas SEM y pida presupuesto sin compromiso para empezar a dibujar su presencia en Internet con una Web y/o con una Landing Page dentro de su Web.

Piense que permitir que un mercado potencial le conozca con un solo click de ratón o de móvil es abrir una puerta a la comunicación directa, con ese público que está buscando un producto o servicio y se ha acercado hasta su página web. Esto reportará beneficios económicos y de marca. Además, es posicionarse frente a la competencia con una ventaja clara y diferenciada.

La cercanía al servicio o producto con una web bien desarrollada por una empresa de confianza como Islas SEM le permitirá expandirse y mejorar su imagen comercial, la credibilidad y confianza de los usuarios y, en definitiva su identidad corporativa o branding .

