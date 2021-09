Hiperhidrosis: la forma segura de tratar la sudoración excesiva en Clínica Fercasy Emprendedores de Hoy

jueves, 30 de septiembre de 2021, 11:46 h (CET)

La sudoración excesiva o hiperhidrosis, más que un problema de salud con trascendencia médica, es una situación incómoda a la hora de socializar y sentirse cómodo con uno mismo. Quienes presentan esta condición, encontrarán en la Clínica Fercasy, en Madrid, un tratamiento eficaz que detendrá la humedad en las axilas mediante la infiltración subcutánea de bótox.

Como médica especialista en estética y antienvejecimiento, la doctora Raquel Fernández de Castro dispone de una gran variedad de tratamientos que harán resaltar los atributos del paciente, conservando en todo momento la naturalidad y la apariencia saludable. Experta en la aplicación de la toxina botulínica, esta profesional emprendedora no solo piensa en el uso de esta sustancia para borrar arrugas y líneas de expresión, sino que ha decidido ayudar a quienes viven preocupados por la humedad evidente en su ropa al sudar en exceso.

En la página web del centro clínico, los pacientes pueden reservar una primera cita con la doctora y su equipo de profesionales, para recibir una evaluación del caso de manera gratuita.

Tratamiento sencillo con excelentes resultados En una sola sesión, el paciente recibirá entre 10 y 15 inyecciones de pequeñas cantidades de bótox en la zona axilar, cuya función es la de bloquear temporalmente los nervios que estimulan las glándulas sudoríparas. Este control de las glándulas eliminará por completo la hiperhidrosis por un período de unos 8 meses.

Al acercarse el período en que el efecto del bótox se va perdiendo, el paciente podrá solicitar nuevamente las infiltraciones sin que esto tenga consecuencia alguna para su salud. Esto convierte al tratamiento contra la hiperhidrosis de la Clínica Fercasy en una solución innovadora, sencilla y segura.

Tratamiento en manos de expertos Reconocida como la mejor opción en medicina estética en España en 2019 por los Premios de Medicina Siglo XXI, la clínica fundada por la doctora Fercasy garantiza la atención de profesionales expertos en diferentes áreas para que los pacientes accedan a los tratamientos faciales y corporales, desde los más sencillos hasta los más complejos, con la tranquilidad de estar en las mejores manos.

No solo en la aplicación de bótox contra la hiperhidrosis, sino en la realización de cualquier procedimiento, quienes acudan a este centro clínico encontrarán a los mejores aliados para verse y sentirse más jóvenes y saludables.

