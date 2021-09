Causas de los dolores de espalda: ¿Cómo aliviarlos?, según Atlas Vital Emprendedores de Hoy

Existen distintas razones por las cuales puede producirse dolor de espalda, pero gran parte de ellas están vinculadas de alguna u otra forma con la primera vértebra cervical, llamada C1 o El Atlas. El dolor de espalda se constituye como uno de los padecimientos más comunes en las personas.

Para estos casos, los mejores especialistas están en Atlas Vital, una clínica especializada en la alineación de Atlas y el tratamiento de patologías de la columna vertebral, donde los pacientes encontrarán soluciones efectivas para el dolor de espalda.

Causas de los dolores de espaldas El origen de un dolor de espalda a menudo es complejo de identificar, para lo cual hace falta un análisis o un estudio más detallado y profundo que permita dar exactamente con la fuente del dolor. No obstante, algunos de ellos pueden deberse a distensiones musculares o de ligamentos, producidos al realizar movimientos muy bruscos o levantar un peso excesivo que sobrecargue los músculos de la espalda. Por otro lado, puede deberse también a la rotura de los discos entre las vértebras o su abultamiento; a la artritis o la osteoporosis, entre otras causas.

No obstante, gran parte de estas molestias se deben a un desajuste de la vértebra C1, primera de la zona cervical, también llamada Atlas. Esta se encuentra justo en la unión entre la columna vertebral y la cabeza, soportando el peso de esta última.

Equipo especializado y con experiencia En la clínica Atlas Vital hay un equipo médico especializado en la vértebra Atlas, con más de 20 años de experiencia, que se encarga de tratar a pacientes que sufren de dolores de espalda, especialmente los que están asociados a la desalineación de la C1 con respecto a la cabeza. Este desajuste hace que el peso de esta no descanse sobre la posición adecuada, generando dolor de espalda, migraña o dolores de cabeza. Para tratar y aliviar el dolor, los profesionales de Atlas Vital llevan a cabo un tratamiento llamado alineación del Atlas, que consiste en llevar a la vértebra a su posición correcta, asegurándose que los cóndilos occipitales coincidan con las carillas articulares de la C1. Al hacer que la cabeza vuelva a descansar de forma equilibrada sobre la columna, se logra un alivio prácticamente total del dolor de espaldas.

La clínica también lleva a cabo terapias manuales y corporales para calmar los dolores, tales como fisioterapia, osteopatía, reflexología, acupuntura, entre otros. Todo esto les permite realizar un trabajo integral que garantiza resultados positivos para sus pacientes, aliviando los trastornos asociados al dolor de espalda.

