Rediseñar el hogar con puertas para el interior con Losma Studio

jueves, 30 de septiembre de 2021

Transformar los espacios interiores de una casa no solo hace referencia a renovar el color de las paredes o cambiar los muebles. Dar entrada a cada habitación con puertas elegantes, de calidad, y armónicas con el nuevo ambiente, brinda ese toque de fluidez que lleva un diseño a otro nivel. Más aún cuando esa labor se deja en manos de los expertos de Losma Studio, una de las compañías líder en España en el sector de la fabricación e instalación de puertas, balcones y ventanas de madera, con un toque único de distinción y la mejor calidad.

Puertas resistentes, seguras y con estilo Con una tradición familiar de más de un siglo procesando, tratando y dando forma a maderas de la Serranía de Cuenca, la empresa creada en 1946, ofrece los acabados más perfectos en cada uno de sus proyectos, tanto para particulares como para empresas que deseen resguardar sus ambientes aportándoles la calidez única de maderas como pino, roble, abeto y castaño.

El equipo de profesionales de Losma Studio se asegura de elegir los mejores materiales para los herrajes de acero hierro o aluminio, además de la colocación de cristales de alto grosor, así como gomas de neopreno de alta resistencia. La pintura de cada puerta, balcón o ventana elaborados por la fábrica también es de la mejor calidad, con infinitas posibilidades de color, adaptadas a cada proyecto de decoración.

El hecho de ser fabricantes de cada pieza desde su origen en cortes de madera laminada, permite a esta empresa no solo un control de calidad más riguroso, sino la posibilidad de ofrecer precios altamente competitivos. Para solicitar un presupuesto adaptado a cada necesidad, los interesados en los servicios de Losma Studio pueden rellenar un formulario online con sus datos o a través de vía telefónica.

Trabajos de calidad respetando la naturaleza “Nacimos entre árboles; y es la naturaleza la mejor garantía de nuestro trabajo. Ayudamos a componer y reforestar bosques. El hombre que olvida de dónde viene está abocado a la desaparición”, afirma el director de Losma al hacer énfasis en el respeto de su empresa por el medioambiente.

En 2012, la fábrica se suscribió al Protocolo Europeo de Certificación de Madera (FSC) y cuenta con el Certificado PEFC, como parte de la cadena que vela por una gestión forestal sostenible y responsable.

A través de un estudio general de la obra o proyecto de redecoración, los especialistas de Losma Studio asesoran sobre el tipo de madera que mejor se adapte al estilo que se busca. La instalación de cada puerta o ventana se realiza mediante un estricto control de calidad, que hace lucir acabados perfectos, seguros y duraderos para garantizar que la experiencia de compra de cada uno de los clientes les haga volver siempre que lo necesiten.

