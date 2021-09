Nu Skin presenta Epoch Baby Hibiscus Hair and Body Wash Comunicae

jueves, 30 de septiembre de 2021, 07:02 h (CET) La hora del baño se ha convertido, generación tras generación, en un acto de amor y ternura que comparten todas las culturas del mundo. Nu Skin, marca reconocida a nivel mundial por la efectividad de sus productos para el cuidado de rostro y cuerpo, fomenta la importancia de crear un vínculo especial con el bebé con el lanzamiento de Epoch Baby Hibiscus Hair and Body Wash, formulado a partir de extractos naturales para la piel de los más pequeños Inspirado en rituales del sureste asiático, este producto hidratante mantiene la salud del cuero cabelludo y limpia la piel gracias a su suave formulación 2 en 1. Para asegurar ese momento íntimo con los más pequeños, su fórmula ‘no lágrimas’, probada dermatológicamente, ayuda a que sea siempre perfecto y a mantener al bebé limpio y fresco.

Elaborado a partir del extracto de hibisco, ingrediente etnobotánico natural, junto con varios agentes acondicionadores cutáneos como el zumo de bayas de saúco, el extracto de caléndula y el extracto de granos de avena, calma e hidrata la piel y ayuda a mantener el cuero cabelludo con un aspecto saludable. Además, el uso de Epoch Baby Hibiscus Hair and Body Wash deja un aroma exótico que envuelve al bebé en una fragancia de limpieza y frescura.

Su dispensador permite aplicar la cantidad de producto necesario con una mano mientras la otra queda libre para sujetar al bebé. Una vez se deposite el producto sobre el cuerpo y el pelo húmedo del bebe, sólo es necesario realizar un suave masaje en ambas zonas y terminar enjuagándolo con agua. Su textura espumosa y su fórmula “no lágrimas” hacen más agradable la hora del baño y permiten que los bebés de entre 0 y 3 años, así como niños de mayor edad, jueguen con la espuma sin que se les irriten los ojos ni la piel.

El envase de Epoch Baby Hibiscus Hair and Body Wash está elaborado con 100% plástico reciclado (PCR), excepto el tapón y el dispensador. Además, de la venta de cada producto Epoch se destina 0,25€ a la Nu Skin Force for Good Foundation, una organización sin ánimo de lucro dedicada a crear un mundo mejor mejorando la calidad de vida, apostando por la conservación de las culturas indígenas y protegiendo entornos frágiles. P.V.P.: 24,20 €

Nota a los editores: Los productos de Nu Skin se comercializan de forma exclusiva a través de su red de distribuidoras o de la web de Nu Skin www.nuskin.com/es.

