Suelo industrial gratuito, fiscalidad diferenciada, subvenciones a fondo perdido del 35%. Una de las mejores localizaciones para inversiones productivas, por Invest in Soria

miércoles, 29 de septiembre de 2021, 09:25 h (CET)

Con subvenciones a fondo perdido hasta el 35% de la inversión, fiscalidad diferenciada con ayudas directas equivalentes hasta el 20% de los costes laborales y suelo industrial desde 0€ / m2, la provincia de Soria ofrece de la mano y acompañamiento de los empresarios sorianos unas ventajas competitivas óptimas para inversiones productivas.

La localización geográfica estratégica de Soria es privilegiada. Ubicada en el Noreste de España, la provincia se sitúa en el cruce de las principales infraestructuras y da acceso directo a los principales polos económicos del Centro y Noreste del país que reúnen, en un radio aproximado de 300km a la redonda, un mercado estimado de 15 millones de habitantes distribuidos en los territorios considerados como polos económicos del país: Madrid, País Vasco, Zaragoza, Cataluña y Valencia.

La Unión Europea acaba de aprobar una fiscalidad diferenciada para las empresas que produzcan en Soria tras la modificación de sus ‘Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional’, que contemplan una discriminación positiva con ayudas directas equivalentes al 20% de los costes laborales de los negocios que operen en la provincia soriana.

Las particulares características de este territorio lo han convertido en los últimos años en un territorio donde la apuesta de inversión es viable, eficiente, competitiva y sostenible. En definitiva: invertir en Soria es rentable.

Así lo reconocen los inversores, que cuentan con la ayuda de Invest in Soria para desarrollar su proyecto con garantías.

Invest in Soria es un proyecto de impulso del desarrollo industrial y captación de empresas e inversiones con una peculiaridad que lo hace único en España: es un proyecto de empresario a empresario. La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), la ‘CEOE’ de Soria, lidera ‘Invest in Soria para captar nuevas inversiones y acompañar a las empresas que buscan en esta tierra una localización diferente y competitiva para sus negocios.

Bajo la premisa de que ‘entre empresarios nos entendemos’, Invest in Soria pone a disposición de las empresas un servicio ‘llave en mano’ que integra toda la ayuda que necesita el inversor. Este incluye desde la búsqueda de localizaciones para su negocio con precios desde 0€/m2 hasta la búsqueda y selección de talento, pasando por la ayuda necesaria para la gestión de subvenciones. Y todo, porque ‘Invest in Soria’ está gestionado por empresarios que saben lo que necesitan otros empresarios.

La paz social de este territorio potencia la competitividad empresarial, que se ve favorecida, además, por su clima en sectores tan estratégicos como el tecnológico y el sector de los CPD. El ‘freecoling’ supone un importante ahorro energético que ya ha certificado el Gobierno de España, que ha elegido Soria para instalar el Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social.

Las nuevas oportunidades para las empresas se amplían con el 10% que el Gobierno destinará a programas de inversión en la España rural de esos 10.000 millones del Plan de Recuperación Europeo y los Fondos Next Generation. Estos fondos son compatibles con la discriminación fiscal positiva y las subvenciones a fondo perdido vigentes (35% de la inversión) y suponen un activo más para cualquier inversión productiva en la provincia de Soria, que hoy se revela como la más competitiva de España.

