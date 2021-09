Rubie’s hace una donación para ayudar en la investigación del cáncer infantil al Hospital Sant Joan de Déu Comunicae

miércoles, 29 de septiembre de 2021, 17:26 h (CET) Rubie's, fabricantes y distribuidores de disfraces consiguió recaudar un total de 5.165,25€ gracias a la venta de las mascarillas de superhéroes DC. El importe recaudado fue donado al Hospital Sant Joan de Déu para continuar ayudando en la investigación del cáncer infantil Durante el confinamiento vivido el año pasado, Rubie’s realizo una acción solidaria de la mano del Hospital Sant Joan de Déu para la investigación contra el cáncer infantil.

El proyecto se inició en 2019, cuando Rubie's Spain, marca líder en la distribución y fabricación de disfraces desarrollo junto a Warner tres modelos de mascarillas de tela reutilizables con diseños de DC comics de los superhéroes Batman, Superman y Wonder Woman, para niños y adultos.

Con el desarrollo de estas mascarillas, Rubie's Spain se comprometió a destinar 0.25 céntimos por cada mascarilla vendida al Hospital Sant Joan de Déu para la lucha contra el cáncer infantil. Gracias a esta acción, con todas las ventas realizadas se consiguió recaudar un total de 5.165,25€.

El 14 de septiembre de 2021, se hizo entrega de la donación al Hospital Sant Joan de Déu por parte del equipo de Rubie's Spain, el importe recaudado se destinará para contribuir y ayudar en la investigación del cáncer infantil.

El cáncer infantil es una grave enfermedad que no se puede prevenir y que afecta a 1.200 nuevos diagnósticos cada año en España. Actualmente se curan el 80% de los casos pero para muchos niños y niñas la medicina aún no tiene solución. La investigación es la única vía para avanzar en su curación y más del 70% del presupuesto del laboratorio del Hospital Sant Joan de Déu proviene de donaciones privadas solidarias como la de Rubie’s.

Javier Casanovas, director general de Rubies Spain, agradeció al Hospital Sant Joan de Déu la posibilidad de llevar a cabo esta iniciativa: “Para Rubie's es un honor sumar esfuerzos para llevar a cabo proyectos de este tipo junto al Hospital Sant Joan de Déu quien realiza una labor tan importante y necesaria para la sociedad”.

