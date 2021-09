Griesser concluye con éxito un Rebuild 2021 con unos datos de asistencia récord Comunicae

miércoles, 29 de septiembre de 2021, 17:11 h (CET) La asistencia superó todas las expectativas y se situó en cifras superiores a la última edición pre-pandemia con más de 10.673 congresistas. Gobierno de España, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid han acudido a la feria para apoyar al sector El Rebuild 2021 concluyó el pasado jueves 23 de septiembre con cifras superiores a la última edición pre-pandemia con más de 10.673 congresistas. El evento, que se celebró en IFEMA, congregó a los agentes más influyentes del panorama en la que se considera ya la semana grande de la edificación de Madrid. En palabras de David Martínez, Presidente de Rebuild y CEO de Aedas Homes, “este evento se celebra en el mejor momento posible para impulsar la innovación de un sector que debe ser clave en la recuperación económica, convertirse en generador de empleo y en líder en sostenibilidad”.

“El interés de los asistentes, la calidad de los contactos que se han fraguado y la organización han sido excelentes”, expresa con enorme alegría Antonio Domínguez, Country Manager de Griesser en España. Las charlas, mesas redondas y exposiciones en los auditorios registraron, con las medidas sanitarias adecuadas, aforos completos. La multinacional aprovechó su presencia en Edifica para ofrecer unas sesiones de montaje y desmontaje de sus productos en distintas soluciones constructivas, como la persiana graduable Metalunic y Lamisol entre otros. También realizó un workshop en el que presentó el Cajón Túnel de Neopord Expandido, que permite insonorizar el hogar de la forma más efectiva y aislarlo de las temperaturas más extremas y que está demostrando aportar magníficos resultados.

“El debate, la reflexión y la profundización en temas de enorme relevancia para la protección solar y la eficiencia energética son fundamentales, y la creación de espacios como Edifica para que se lleven a cabo son imprescindibles”, concluyó Domínguez.Durante la feria, la empresa de origen suizo hizo especial hincapié en la automatización de los elementos de protección solar que ofrece, tanto en la tecnología KNX como en la ZWave.

Sostenibilidad y rentabilidad: binomio ganador

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las directrices de la Agenda 2030 no dejan lugar a dudas de que se encuentran, desde hace algunos años, ante un cambio de paradigma en el sector de la edificación. Conscientes de esta situación, y de la importancia de la sostenibilidad y la descarbonización en el sector de la edificación, el Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 ha reunido a expertos de todo el mundo han presentado sus iniciativas y proyectos para conseguir una edificación más sostenible y eficiente, como #BuildingLife, un proyecto europeo que pretende impulsar la acción climática en el campo de la edificación y lograr la descarbonización total para 2050, o el Sello Ecoliving para incorporar las medidas sostenibles a las viviendas.

En relación a las previsiones de 2022, el Country Manager de Griesser en España expresó la necesidad de que “sigan habiendo materiales, que se contengan los precios y que los usuarios tengan paciencia con las fechas de entrega” debido al fuerte incremento de consumo en el mercado. El encuentro cerró sus puertas después de contabilizar a más de 11.000 visitantes,unacifra que supera en un 60% los asistentes de la edición anterior, celebrada en el año 2018. Además, más de 2.000 personas pudieron seguir la retransmisión por streaming y en las redes 750.000 personas siguieron las publicaciones, siendo Edifica uno de los trending topic del sector con mayor alcance durante toda la semana.

Sobre Griesser

En 1882 Anton Griesser sentó las bases del actual grupo Griesser en la localidad suiza de Aadorf. Unida a este lugar hasta el día de hoy, esta empresa pone toda su experiencia en la fabricación de productos de protección solar innovadores y de alta calidad. El grupo Griesser, entretanto, forma parte de los proveedores líderes en Europa en soluciones de protección solar de alto nivel para ventanas y terrazas.

Con su compromiso y entusiasmo, cerca de 1300 empleados velan a diario por que la excelente reputación de las dos marcas independientes Griesser y Weinor siga confirmándose una y otra vez. Griesser fabrica sus productos variados de protección solar en Suiza (Aadorf), Austria (Nenzing) y Francia (Niza y Wolschwiller). Griesser está activo con sociedades propias en cinco países y representado por socios en otros 20.

