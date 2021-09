Omega Canarias Elevator, empresa líder en el mantenimiento de ascensores Comunicae

miércoles, 29 de septiembre de 2021, 16:59 h (CET) Cuando un ascensor se queda parado se le dificultan las tareas diarias, no puede recibir suministros, ocasiona retrasos e incluso le puede dejar aislado en casa, sin poder moverse. Esto es sencillo de evitar si se dispone de un servicio de mantenimiento preventivo. Así su ascensor estará disponible para que el día a día no se complique Cuando se entra en un edificio alto, enseguida se busca la zona de ascensores. La comodidad que brindan a la hora de trasladar mercancías y bultos variados, la accesibilidad a personas con movilidad reducida o la comodidad que ofrece a todas las personas que los usan, es uno de los motivos por los que no se debe descuidar el mantenimiento de los ascensores.

Contar con el mantenimiento preventivo de ascensores de Omega Canarias Elevator es una inversión segura porque el protocolo que ha elaborado está pensado para asegurar el bienestar de los clientes.

¿Qué es el mantenimiento preventivo y por qué se hace necesario?

Se trata de revisar con periodicidad toda la instalación eléctrica, las piezas y elementos del aparato elevador que tengan que ver con la seguridad de este, y esto se hace para verificar el correcto funcionamiento del ascensor. En estas revisiones se evalúa el desgaste sufrido durante el funcionamiento diario de la maquinaria y se valora la sustitución de piezas, con el fin de evitar averías y alargar la vida útil del ascensor. Si el ascensor tiene todos sus componentes al día se previenen averías y se garantiza la seguridad.

¿Qué es el mantenimiento correctivo?

Cuando de forma puntual se busca la causa de una avería y se sustituyen los elementos de un aparato para corregirla y ponerlo en funcionamiento de nuevo, se hace referencia a un mantenimiento correctivo. De esta manera, el aparato vuelve a operar con los niveles de calidad que son deseables y según la normativa vigente. Se trabaja para que las operaciones causen las menores molestias posibles a los clientes y para ello Omega Elevator Canarias ofrece un servicio de rescate las 24 horas del día.

El mantenimiento de ascensores de Omega Elevator Canarias persigue el objetivo de tener cero averías y cuentan con la capacidad de mantener cualquier ascensor de cualquier marca. Es por este motivo que Omega Elevator Canarias invierte en la formación contínua de sus empleados para contar siempre con un personal altamente cualificado, que se han ido adaptando a las nuevas tecnologías, mejorando así los tiempos invertidos en resolver averías.

Omega Elevator Canarias se adapta a las necesidades de cada cliente. Cuando se solicita un estudio se valoran sin compromiso todas las necesidades de los usuarios, así como las singularidades de los edificios a fin de ofrecer la mejor relación calidad-precio. Por ello Omega Elevator Canarias ofrece desde un mantenimiento estándar, que incluye la asistencia de averías a diario y de emergencias las 24 horas del día, los 365 días del año, además del mantenimiento preventivo exigido por la ley, hasta el denominado contrato de mantenimiento Premium+, al que se añaden la asistencia técnica sin coste adicional y la sustitución de todas las piezas, las sujetas a desgaste y las que no.

Desde solamente 50 euros al mes se puede disfrutar de ser cliente de Omega Elevator Canarias, que es una empresa de referencia en Tenerife, Islas Canarias, con más de 30 años de experiencia en el sector, y que dispone de Certificación de Calidad ISO9001.

Contar con el mantenimiento de ascensores de Omega Elevator Canarias es garantía de que se recibirá un servicio profesional y adaptado a cada cliente. Contacte con Omega Elevator Canarias y recibirá un presupuesto sin coste y sin compromiso que le garantizará la seguridad que tanto le preocupa.

