Para un creador de contenido en las redes sociales o en YouTube es importante que a la hora de incluir música en los vídeos y poder monetizarlos, esta no infrinja los derechos de autor.

Se deben poseer los derechos de la música que se utiliza o en el caso de ser de otra persona, adquirir su licencia legal. De lo contrario, el vídeo puede ser silenciado, desmonetizado o en el peor de los casos, eliminado.

Existen plataformas de música que por una suscripción mensual, ofrecen música sin copyright para incluirlas en los vídeos y poder de esta manera monetizarlos y lucrarse con ellos.

Edítalo Pro ofrece a sus suscriptores un mes de suscripción gratuita en Epidemic Sound, una buena herramienta para comenzar con un canal de YouTube.

En dicho mes, se podrá descargar completamente gratis canciones sin copyright de diferentes géneros, así como una gran variedad de efectos de sonido.

Epidemic Sound, la recomendación de Edítalo Pro para los nuevos youtubers Un vídeo necesita de música y buenos efectos de sonido para atraer a la audiencia. Sin embargo, muchas personas cuando están iniciando un canal de YouTube y poseen poca experiencia en la creación de contenidos suelen descargar audios de cualquier página web. Con el tiempo, la música que se descarga gratis puede ser comprada y dejar de serlo, ocasionando en el mejor de los casos, que no se pueda seguir lucrando con el vídeo.

Puede ocurrir que se cree un vídeo que se hace viral con música sin copyright gratuita y que al tiempo no se pueda seguir ganando dinero debido a que el creador de dicha música vendió sus derechos.

Por esta razón, Edítalo Pro recomienda a los youtubers optar por una suscripción a Epidemic Sound, una plataforma online que permite descargar audios sin copyright con la tranquilidad de poder monetizar los vídeos de por vida por tan solo 13 euros al mes.

Con la suscripción gratuita de un mes, se podrá decidir si gusta o no, pudiendo cancelar la suscripción si por cualquier motivo no ha gustado y no se cobrará nada al pasar los días de prueba.

Durante el tiempo de la suscripción los usuarios pueden usar sin límite músicas de todo tipo de géneros, efectos de sonido, etc.

Epidemic Sound, música para vídeo En Epidemic Soundse puede encontrar música de alta calidad, hecha por músicos de clase mundial y profesionales de estudio.

No existe un límite para la cantidad de canciones que un usuario puede elegir. Se obtiene acceso completo a más de 35.000 pistas y 90.000 efectos de sonido.

Por otra parte, los 30 días gratuitos que ofrece Edítalo Pro para disfrutar sin límites de esta plataforma son ideales para que los youtubers prueben Epidemic Sound antes de adquirirlo, conseguirlos es tan sencillo como pulsar en el enlace de esta publicación.

Un profesional del mundo digital siempre debe respetar los derechos de autor al momento de crear y subir cualquier contenido a YouTube. Por ello, Edítalo Pro ofrece 30 días gratuitos para probar Epidemic Sound, una de las soluciones ideales para que los creadores audiovisuales hagan sus vídeos de forma única y sin temor a ser sancionados.