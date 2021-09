Llega la #IMWeek21, el mayor evento de Influencer Marketing en habla hispana Comunicae

miércoles, 29 de septiembre de 2021, 15:47 h (CET) Tercera edición de la Influencer Marketing Week, evento que concentra a algunos de los players más representativos de la industria en España y América del Sur. La inversión publicitaria en este sector cada vez cobra más protagonismo y este año se espera incrementar un 42% respecto a las inversiones de 2020 Alrededor de la popular figura del Influencer existe toda una industria que aporta propuestas y soluciones a las diferentes situaciones con las que se encuentran tanto anunciantes como agencias e influencers o creadores de contenido. Mostrar las novedades y tendencias del marketing de influencers fue el motivo por el cual la organización decidió organizar la Influencer Marketing Week y que este año llega a su tercera edición.

Según un estudio de influencer marketing Hub, esta disciplina no para de crecer en inversión publicitaria año tras año. De hecho, este 2021 se espera superar los 13,8B a nivel mundial, respecto a los 9,7B a los que se llegó en 2020, lo que supone un 42% de incremento. Además el mismo estudio subraya un crecimiento exponencial de las compañías que operan en la industria de los influencers.

“El marketing de influencers no es una moda pasajera y ha llegado para quedarse como lo demuestra el crecimiento en la inversión publicitaria y las numerosas compañías que trabajan en la industria. En la Influencer Marketing Week pretendemos tomar la temperatura a la industria a través de sus protagonistas y ofrecer así un contenido divulgativo y de buenas prácticas para este tipo de campañas”, comenta Oscar Cumí, director de Marketing de la organización.

La Influencer Marketing Week 2021 reunirá grandes especialistas de este sector que, a través de ponencias y mesas redondas, explicarán algunos de los factores más importantes que deben aprender las marcas para trabajar con influencers de una forma efectiva y eficiente. El evento contará con la presencia de empresas internacionales y nacionales destacadas y de referencia en el sector del marketing de influencers como Traacrk, HypeAuditor, another, SocialPubli, SocialTalk, 2btube, TERRITORY Influence, BInfluence, Vendfy, Zexel, ShowMB, Hamelin Agency, Luxdots, Comunicazen, Easypromos, SocialElephants, Keeper Experience, Brand Influencer Factory, 11 post, Super Web, Brand Influencers Factory, Influencity y Wallapop. Además, también contará con la participación de diferentes Influencers, MicroInfluencers y de diferentes perfiles de marketing y comunicación.

Las distintas ponencias, mesas redondas y debates se transmitirán en abierto.

Inscripciones abiertas del 4 al 7 de octubre de 17h a 19h y de 21h a las 22h a través de Youtube, Twitch y Neuroplanet.es.

Se pueden inscribir en la web https://influencermarketing365.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.