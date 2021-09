Las zonas comerciales Prime de Madrid alcanzan máximos históricos tras la lucha contra la Covid 19 Comunicae

miércoles, 29 de septiembre de 2021, 12:55 h (CET) Según el estudio realizado por iTB correspondiente al mes de septiembre de 2021, el consumo en Madrid crece exponencialmente Septiembre cierra con un importante rebote del consumo en Madrid. Todas las zonas comerciales han registrado un importante incremento de peatones y clientes, con un nivel de consumo nunca antes vistos durante la pandemia, según la última entrega de Índice TrueBroker, correspondiente al mes de septiembre de 2021.



En las Zonas comerciales Prime de Madrid (Barrio de Salamanca y Zona Centro Local), el rebote del consumo superó las cifras registradas antes de la pandemia, especialmente en la Zona Centro Local, donde el consumo superó en un 36% el del mismo mes de 2019, con un 15% menos de peatones, lo que permite augurar un nuevo rebote en octubre. Por su parte, en el Barrio de Salamanca se sitúo en un 9% por encima, con un 14% más de viandantes que en septiembre de 2019.



El patrón de comportamiento por meses fue similar al de antes de la Covid, con un Barrio de Salamanca que “sufrió” mucho todo el verano, incluso el mes de junio, y que recuperó el consumo en septiembre, mientras que la Zona Centro Local experimentó sucesivos rebotes durante todo el verano. Una zona donde, desde el mes de mayo, se mantienen unos niveles de consumo similares o superiores a los de antes de la pandemia.

Según Pablo Beltrán, CEO de TrueBroker, “todo parece indicar que el consumo en las zonas Prime puede rebotar aún con más fuerza en los próximos meses sucesivos, tanto por el aumento de los peatones como por el aumento del multiplicador del consumo provocado por un estado de ánimo muy positivo. Sin embargo, el consumo decaerá en otras zonas y calles que verán mermar su valor comercial e, incluso, desaparecerán, al volcarse el consumo a un nuevo tipo de calles y zonas, convertidas en grandes protagonistas del consumo”.



En este sentido, TrueBroker está preparando un estudio sobre cómo será la recuperación en Madrid y el nuevo mapa comercial de la ciudad, muy diferente del que hasta ahora conocemos.



Consumo en otras zonas



Según el iTB, en septiembre los Barrios Singulares han experimentado una gran mejoría, con un nivel de consumo (-3%) casi similar al registrado es septiembre de 2019. La Zona Centro Turística también mejoró mucho con respecto al mes de agosto, con un incremento de casi 25 puntos del consumo. Sin embargo, las ventas se situaron un 22% por debajo de septiembre de 2019, con un 39% menos de viandantes. Esta cifra refleja la falta de recuperación del turismo, que puede ser lenta. “Habrá que esperar todavía muchos meses para saber si vuelve o no a los niveles previos a la pandemia, con o sin turistas”, indica Beltrán.



Recuperación del alquiler de locales



Durante el verano, el nivel de arrendamientos de locales aumentó y se ha mantenido en el mes de septiembre, si bien sigue siendo mayor el ritmo de cierres, liderado por grandes marcas globales y moda las que comienzan ahora a desalojar muchos locales de gran calidad comercial y morfológica. Por el contrario, son las marcas nacionales y los sectores diferentes de la moda los que lideran las nuevas contrataciones en campos como la restauración, la salud, el bienestar personal y la personalización.



Calles residenciales y de oficinas



Un mes más, las calles Residenciales y de Oficinas registran los peores resultados, si bien crecieron en 10% en peatones y consumo respecto a agosto. Ambas mantienen una contracción muy elevada, que, en el caso de las Zonas de Oficina supone un 52% menos de peatones que en septiembre de 2019.

25% más que en agosto



El promedio de Madrid recupera 25 puntos respecto al mes anterior, tanto en afluencia de público como en consumo. Dentro de la Zona Centro Turística se registró un incremento de 25 puntos en el consumo, liderado por las calles de Espoz y Mina y Cava Baja, que también tuvieron un rebote positivo del consumo del 12% y el 59%, respectivamente, respecto a la preCovid, aunque el 70% de las calles de la Zona Centro Turística siguen con consumo negativo.



Es muy representativo que, mientras la Zona Centro Local lleva 7 meses con una muy buena trayectoria en el consumo (con un gran rebote del 36% en septiembre), la Zona Centro Turística aún es inestable y no tan buena. Este fenómeno se observa claramente cuando analiza el mapa en diagonal. Así, Gran Vía-Callao, en el medio de la Zona Centro Local, registró un rebote del consumo del +54%, mientras que a un kilometro escaso, en la calle Arenal (Zona Turística), en su extremo más cercano a la Zona Centro Local (Puerta del Sol), el consumo cayó a un 13% respecto a las cifras de 2019 y, a sólo 130 metros, en la parte inferior de Arenal, más cercana a la Zona Centro Turística (Plaza de Opera), el consumo era un 44% inferior al del preCovid, lo que supone una caída del consumo de 65 punto en un kilómetro y de 31 adicionales en 130 metros.



Por calles, en septiembre se registró un rebote positivo del consumo en Gran Vía-Callao (+54%), seguida de Goya (+20%), Fuencarral peatonal (+18%) y Serrano (-2,5%), acompañadas por la calle ZETa nº1, que tuvo un rebote positivo del 24%, igual que el 30% de los testigos de calles de la Zona Centro Turística.

