Patricio Rubel Rubinstein propone un nuevo método de aprendizaje con 'Pancho el pulgón de mar'

miércoles, 29 de septiembre de 2021, 12:59 h (CET) El escritor da un salto al mundo digital de la mano de este cuento que ayudará a los más pequeños a aprender a leer mediante la música y la enseñanza del lenguaje de una manera divertida y amena El escritor y docente Patricio Rubel Rubinstein acerca de nuevo treinta años más tarde el primero de los cinco libros que ya publicó en la década de los 90, esta vez con una reedición en formato e-book, y que está dirigido al público infantil.

Pancho el pulgón de mar (editorial P.R.R.) es una propuesta ingeniosa y divertida para enseñar e inculcar a los más pequeños un interés temprano por la lectura.

El libro recoge las aventuras de Pancho, un simpático pulgón de mar al que le gusta cantar y saltar, que conoce a nuevos amigos que le enseñarán los secretos que aguardan en el bosque y de los seres que lo habitan.

"Trato siempre de mirar el mundo por los ojos de un niño, lo que requiere mucha observación, dedicación y respeto. Pancho es en verdad un niño curioso, interrogador, inquieto… Eso es Pancho, un niño lleno de interés que interroga al bosque y sus habitantes… Todo lo que he escrito en el pasado y presente es bajo la misma premisa".

A través de Pancho y de los personajes que va conociendo en sus aventuras, como Muchas Pecas la jirafa, Pipo el mono, Flautín el zorzal y Maestrín el pájaro carpintero, los niños y las niñas no solo adquirirán un hábito lector, sino que también desarrollarán el aprendizaje del lenguaje mediante la rima y el ritmo que les ayudará a conocer las normas gramaticales y ortotipografías de una manera amena y entretenida.

Además, los textos del libro están adaptados musicalmente con la ayuda de un metalófono, por lo que los infantes podrán saciar su curiosidad e instruirse en la música. También conocerán más sobre la naturaleza y el arte de forma divertida y animada.

"El amor a la naturaleza es un valor que nace con los niños, y es por eso que este valor, así como muchos otros, va de la mano con los relatos, las láminas y las canciones. Siempre le digo al que quiere conocer mi alma que lea mis libros; de hecho, un valor agregado muy importante es que los niños mejoran sus conductas e incluso bajan niveles de agresividad".

Las andanzas tan dinámicas de Pancho y sus amigos vienen acompañadas de unas simpáticas ilustraciones que dotan a la obra de atractivo y suponen un apoyo para aquellos niños que estén comenzando a aprender a leer.

Encima el libro presenta láminas para que los niños y las niñas las recorten y, o bien jueguen con ellas, o bien los transformen en un teatro y hagan de sus personajes unos títeres. Esto ayuda a evaluar la comprensión del texto, así como a desarrollar su motricidad fina y la ubicación en el espacio, lo cual resulta muy positivo para los pequeños.

"Todos mis libros se pueden dramatizar y, además, hasta se pueden hacer títeres de los personajes. Es muy sencillo: solo hay que remarcar los párrafos del relator y de cada personaje con distintos colores, la música se toca también con claves de colores o con las notas marcadas en cada sílaba, se ofrecen los personajes para ser recortados y pegados a un palito de helado. Luego, con una caja de cartón, se crea el escenario y ¡listo! Ya tenemos los títeres y el escenario".

Sin duda, Patricio Rubel Rubinstein crea una propuesta muy original y necesaria, que nace con el espíritu de fomentar y ayudar a los menores a leer y a escribir, ideal para aquellos pequeños que estén en edad de comenzar a aprender a hacerlo o que ya tengan algunas bases asentadas y necesiten apoyo para retener y comprender la información.

Pancho el pulgón de mar está ya disponible en las librerías online para llevar la lectura más divertida y musical junto a Pancho y sus amigos a todos los pequeños lectores.

