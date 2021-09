Partida Logistics – Reconocida con el Certificado Halal

PARTIDA Logistics ya cuenta con el Certificado Halal. Con este documento, emitido por la autoridad musulmana del país exportador, se legitima que un producto o servicio específico cumple de manera satisfactoria con los requisitos establecidos por la Ley Islámica para el posterior consumo por parte de la población Gracias a este certificado, PARTIDA Logistics demuestra la garantía de que es conocedora de las normas y particularidades de la cultura musulmana y que trabaja aportando soluciones, además de poner especial atención en que los procesos logísticos sean 100% Halal. De esta manera, la empresa mejora la calidad de los productos alimenticios, así como la confianza de sus clientes, lo que hace que obtenga un poder competitivo mayor que el de otras agencias de aduanas. Gracias a la dedicación y el buenhacer durante años, Partida Logistics puede ostentar dicha certificación y estrechar aún más los lazos con la comunidad musulmana.

Cabe mencionar que, para obtener la Certificación Halal, se deben satisfacer tres requisitos principales: no contener en su composición ni incluir algo que sea ilícito según la ley islámica; la preparación, elaboración, transporte o almacenado de los alimentos debe realizarse mediante la utilización de aparatos o medios exentos de aquello que sea considerado ilícito por la ley islámica y no haber tenido contacto directo con cualquier alimento que no cumpla los anteriores requisitos.

Sobre PARTIDA Logistics

PARTIDA Logistics está especializada en todo tipo de procedimientos aduaneros de mercancías y bienes transportados por contenedores y camiones en regímenes de importación, exportación y tránsito. Además cuenta con casi 100 años de experiencia, lo que le convierte en un auténtico referente en el sur de España.

Cuenta con su sede afincada en Algeciras (Cádiz) y realiza gestiones aduaneras hasta en 76 países diferentes y en más de 200 puertos internacionales, lo que le hace conocedora de todo tipo de gestiones sin importar el país con el que opere. Para obtener más información sobre esta empresa visita la web www.partidalogistics.com.