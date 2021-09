Tsubaki, el extracto japonés que conquista a las geishas y que se puede ver en los productos de Boutijour Comunicae

miércoles, 29 de septiembre de 2021, 09:42 h (CET) Con el don de preservar la juventud de la piel, el éxito de este aceite extraído de la Camellia Japonica radica en su composición molecular Sólo una flor tan delicada como la Camellia Japonica podía dar lugar a uno de los extractos naturales más venerados por la cosmética asiática. El aceite de Tsubaki, popularmente conocido en el sector de la belleza occidental como aceite de camelia, proviene de esta fascinante flor, símbolo de pureza y longevidad, utilizada desde hace siglos en los países de oriente para proporcionar belleza y juventud al cabello y al rostro.



Convertido en uno de los ingredientes botánicos más amados por las celebrities y especialistas de belleza en busca de la eterna juventud, este lujoso producto de la naturaleza sigue siendo hoy en día un reclamo entre las geishas, quienes utilizan aceite de camelia en lugar de agua para desmaquillarse y nutrir su rostro. La respuesta al enigma centenario acerca de cuál era su secreto para lucir una piel de porcelana impecable.

El éxito: su composición molecular

La eficacia de este ingrediente radica en su exitosa combinación de fitonutrientes, ya que aúna vitaminas A, D, C y E, además de un alto contenido en ácidos grasos fundamentales (especialmente ácido oleico Omega 9, un componente antiinflamatorio que acelera los procesos de cicatrización), de rápida absorción y acción clínica probada para reforzar la función barrera y promover la síntesis de colágeno.

Boutijour: la marca coreana que apuesta por el Tsubaki

El Tsubaki trabaja para lograr disminuir y borrar las imperfecciones de la piel, previniendo el envejecimiento gracias a su alto contenido antioxidante. Estos beneficios, entre otros, han sido el motivo por el cual la marca botánica Boutijour ha apostado por su eficacia, incorporándolo en la gran mayoría de sus productos.



Snow Lotus Lifting Serum, además de contener semillas de Camellia Japonica, de donde se logra extraer el mágico aceite, también contiene extracto de la misma flor para lograr ofrecer los más altos beneficios procedentes de su extraordinaria belleza. Destaca además su composición en Camellia Sinensis, de donde se extrae el té verde, conocido por ser rico en antioxidantes altamente eficaces para atacar los radicales libres causados por la radiación ultravioleta.

Snow Lotus Lifting Serum de Boutijour

Precio: 90€ en purenichelab.com

“Este suero aporta beneficios reafirmantes e iluminadores a la piel. Snow Lotus Lifting serum es un tratamiento excelente para aportar eficaces resultados antiedad apostando por una cosmética botánica, rica en principios activos extraordinarios” explica Bella Hurtado, directora técnica de la marca.

Petals of Botanique es la mascarilla exfoliante de Boutijour, formulada con un 97% de extractos botánicos e ingredientes de origen natural, donde destacan la Camelia Sinensis y el extracto de loto para aportar beneficios antioxidantes a la piel. Las semillas de albaricoque finamente molidas ayudan a exfoliar la piel para conseguir un aspecto más suave y una textura de piel refinada.

Petals of Botanique de Boutijour

Precio: 70€ en purenichelab.com

“Esta maravillosa mascarilla tipo wash-off ayuda a reafirmar, tensar y levantar la piel apagada y cansada. Los potentes antioxidantes del extracto de loto se fusionan con las hojas de té verde orgánico para ofrecer la experiencia definitiva de firmeza y relajación”, concluye la experta.

