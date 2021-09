El escritor Carlos Rodríguez publica su nueva novela 'California Blue' Comunicae

miércoles, 29 de septiembre de 2021, 09:04 h (CET) Tras el éxito cosechado por sus otros títulos, "Comarcal 415" y "Siete crisantemos", el autor presentará su libro el viernes 1 de octubre en el pub Carpe Noctem, en Ruzafa (Valencia), el sábado 2 en la librería Herso de Albacete, y el 6 de noviembre en la librería El Pont de Alcoy (Alicante) Las nuevas andanzas del atípico detective privado Alex Bonnet ya pueden leerse en la nueva novela del escritor Carlos Rodríguez Garrido, California Blue. En el límite de la niebla, que va a presentar por partida triple: el próximo viernes 1 de octubre en el pub Carpe Noctem de la localidad valenciana de Ruzafa, a las 18 horas, ya que el autor es valenciano de nacimiento; un día después en la librería Herso de Albacete –que celebra su 75 aniversario−, también a las 18 horas, como homenaje a sus padres y a su ascendencia en la Sierra de Alcaraz, y el sábado 6 de noviembre en la librería El Pont, en la localidad alicantina de Alcoy, a las 11 horas.

El suspense, la intriga y una acción trepidante vuelven a ser las protagonistas de las páginas de esta novela, que da continuidad a la saga Bonnet, iniciada en sus obras “Comarcal 415” y “Siete crisantemos”, que han recibido una gran crítica por parte del público, hasta el punto de que la propia escritora y columnista Almudena Grandes ha manifestado que se trata de un “texto adictivo, interesante y eficaz, sabiendo dar una réplica contemporánea a los relatos de detectives”.

Para Carlos Rodríguez, “esta nueva novela aporta más madurez en el personaje del detective Alex Bonnet, que está más centrado y es menos alocado que en los dos libros anteriores que he escrito”. Sobre el estilo, asegura que “es ágil, rápido, ameno, sin utilizar un lenguaje rebuscado para que todo el mundo lo entienda, divertido a veces, con humor y música relacionada con California, que es un Estado del que me enamoré y por eso la acción transcurre allí”.

En relación con este libro, la Fundadora de Angels Fortune [Editions], Isabel Montes, comenta que “me siento tremendamente feliz de editar una nueva entrega de la Saga Bonnet, que tantos lectores esperan a un lado y al otro del Atlántico. Carlos Rodríguez es uno de los mejores escritores de novela negra de nuestro país. Es un regalo para mí ser su editora y me siento muy afortunada de contar con él, no solo como escritor de la casa, sino también como profesor y editor adjunto”.

La última novela de Carlos Rodríguez se puede adquirir en la Librería de la propia editorial, https://www.angelsfortuneditions.com/libro/california-blue_129866/

tanto en edición en papel como en eBook. Asimismo, está a la venta en las librerías de plataformas como Amazon España e Internacional, Google Play, Casa del Libro, El Corte Inglés. FNAC, Kobo, Agapea, iBooks, Todos tus libros, Readontime, Barnes & Noble... Asimismo, las librerías pueden realizar sus pedidos a través de la Distribuidora Arnoia: pedidos@arnoia.com

Ficha del libro

Título: California Blue



Autor: Carlos Rodríguez



Género: Ficción, suspense



Edita: Angels Fortune [Editions]



Nº de páginas: 444



Precio formato papel: 18 euros



Precio eBook: 8,50 euros

Acerca del autor

Carlos Rodríguez Garrido nació en Valencia, si bien su ascendencia paternal tiene sus raíces en la Sierra de Alcaraz (Albacete). Los años que vivió en Estados Unidos le sirvieron para formarse como escritor, carrera que empezó a estar jalonada de éxitos con sus novelas “Comarcal 415” y “Siete crisantemos”, una saga detectivesca que ahora ha continuado con su último libro California Blue.

En la actualidad, compagina su profesión con la formación de escritores, en clases y cursos de escritura creativa.

Acerca de Angels Fortune [Editions]

Angels Fortune [Editions] nació en 2015 con dos objetivos: marcar la diferencia en el sector editorial y descubrir a los nuevos talentos de la literatura. A día de hoy las obras editadas de sus autores están presentes en cualquier lugar del mundo y la editorial ya cuenta con un grupo de empresas capaz de dar servicio a cualquier necesidad del autor.

