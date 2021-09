Estar capacitado para salvar vidas, el objetivo de los cursos de emergencias de Esforem Emprendedores de Hoy

Salvarle la vida a una persona en una emergencia imprevista es posible si se cuenta con los conocimientos básicos de primeros auxilios. Ser un testigo no es suficiente, ya que de alguna manera hay que entrar en acción y saber cuál es la manera indicada de proceder en momentos críticos de vida o muerte.

Los cursos de primeros auxilios de Esforem están creados con el objetivo de capacitar a las personas para ofrecer asistencia inicial de emergencia ante cualquier situación en que se necesite. Durante estos cursos emergencias Esforem, los alumnos aprenderán diferentes técnicas importantes que van desde la reanimación cardiopulmonar y la respiración asistida hasta el uso adecuado de equipos de emergencia y mucho más.

¿Cuál es el objetivo de los cursos de emergencias? Los cursos de Esforem están compuestos por una serie de lecciones teóricas y prácticas. El principal objetivo de toda su formación está en que quien realice el curso sea capaz de identificar cuándo una persona no puede respirar o se encuentra en un estado de inconsciencia, que aprenda correctamente a tomar el pulso, a utilizar adecuadamente un desfibrilador, conocer cuáles son las técnicas más básicas de RCP, el uso de las mascarillas respiratorias y aplicar correctamente el método PAS.

Este último consiste en tres pasos, el primero es protegerse a uno mismo, al accidentado y al resto de personas que se encuentren presentes en la escena. El segundo radica en avisar cuanto antes a los servicios de emergencia sobre lo ocurrido. Como tercer paso, se debe socorrer, asistiendo a las víctimas y aplicando las técnicas necesarias de primeros auxilios para mantener los signos vitales de las víctimas mientras llega la ayuda. En resumen, el objetivo de estos cursos es que las manos de quienes los realicen sean capaces de salvar vidas de personas en una situación urgente.

¿Cómo se imparten los cursos de Esforem? Los cursos de primeros auxilios de Esforem están a cargo de profesionales con mucha experiencia en estas prácticas, quienes han dividido los cursos en dos grandes apartados. Uno de ellos es la formación online, en la cual se imparte la teoría, el material didáctico y se proporcionan los recursos gráficos detallados y explicados para cada situación, con el fin de hacer el aprendizaje más didáctico y significativo.

El segundo apartado está relacionado con la práctica de los primeros auxilios. En esta etapa, la formación se lleva a cabo de manera presencial, donde se recrean situaciones de riesgo para evaluar la reacción del estudiante y mostrarle cuáles son las medidas necesarias a tomar ante cada situación. Es este el momento en el que se verifica que toda la información se ha aprendido correctamente y que el estudiante está capacitado para reaccionar adecuadamente en un momento de emergencia.

Para quienes quieran conocer más acerca de estos cursos, solamente es necesario contactar con Esforem. La empresa ofrece información completa, detallada, gratuita y sin compromisos, con el fin de aclarar cualquier duda al respecto.

