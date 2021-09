Elsa Punset y Edurne Pasaban inaugurarán OPO2021, el mayor evento de oposiciones en España Comunicae

miércoles, 29 de septiembre de 2021, 08:03 h (CET) Conocer las entrañas del proceso de opositar y del empleo público desde dentro de la mano de funcionarios como Borja Colón o cómo hackear el cerebro con Elsa Punset. El congreso, organizado por OpositaTest, estará disponible de forma gratuita los días 1, 2 y 3 de octubre ONLINE Las oposiciones se han convertido en la gran esperanza de muchos españoles, este año se publicó la Oferta de Empleo Público (OEP) con más de 30.000 vacantes en distintas especialidades de la Administración Pública a nivel nacional. No es de extrañar que esté habiendo un boom de inscripciones, después de una crisis financiera y de una pandemia, son muchos los que buscan en el empleo público una salida y estabilidad que a día de hoy no encuentran en el ámbito privado.

#OPO2020, la primera edición de este encuentro, convocó a más de 14.500 asistentes que disfrutaron de más de 17.580 horas de contenido especializado en oposiciones. Los opositores valoraron el evento con una nota de 9,2 sobre 10 puntos. Se trata de un evento abierto a todo el que quiera conocer las entrañas de las oposiciones de la mano de profesionales que ya tienen su plaza, expertos preparadores, otros opositores etc. Además, este año OpositaTest quiere profundizar, aun más, en el ámbito del desarrollo personal y estilo de vida, para ello, contará con perfiles relevantes como Elsa Punset, Edurne Pasabán o Aitor Sánchez del blog Mi dieta cojea.

Las entrañas del proceso de opositar, nuevos procesos de selección y el empleo público desde dentro

Inés Bra, directora de contenido y cofundadora de OpositaTest [www.opositatest.com] - considera desde su experiencia como exopositora y actual especialista en preparación de oposiciones que las dudas son el terreno habitual en el que se mueven los aspirantes a una plaza pública, más ahora que el perfil está cambiando. Dudas en torno a las pruebas, al salario, a cómo ascender una vez dentro, movilidad geográfica, funciones del puesto así como del proceso de estudio, más ahora con opositores de más de 40 años que tienen dudas sobre su capacidad de estudio etc.

En OPO2021 se resolverán todas estas y otras muchas cuestiones de la mano de grandes profesionales de diferentes ámbitos de la función pública, así como de preparadores y exopositores.

Inés explica que “conociendo las respuestas a estas cuestiones será más sencillo decidir a qué opositar. Por otro lado, las expectativas y miedos que nos asaltan durante la preparación serán mucho más asumibles. Sentiremos que tenemos mayor control sobre los imprevistos que puedan surgir en el camino a sacarse la plaza”. Este será el propósito de su charla.

Otras ponencias destacadas:

Habrá 17 coloquios donde funcionarios reales responderán a cuestiones como: '¿Cuáles serán mis funciones cuando consiga mi plaza?' '¿A qué puestos podré optar?' '¿Tendré el mismo salario independientemente del destino que elija?'

Borja Colón, Jefe del Servicio de Administración e Innovación Pública y una de las personas que ha participado en el panel de expertos del gobierno para el plan de nuevos procesos de selección, ofrecerá una charla sobre las últimas novedades en materia de selección en la administración general del estado, situación actual e ideas de futuro.

Emilio Cabrera, Técnico de Hacienda, hablará de “la importancia de tener buenas estrategias y técnicas de estudio”. Para lograr la plaza se necesita método y constancia, por eso con en esta ponencia se busca descubrir al opositor diferentes métodos que se pueden aplicar al estudio.

Paula Mateos, Licenciada en derecho y Letrada consistorial, explicará algunos básicos de opositar como la organización previa al estudio, elegir preparador o academia, la importancia del ruido etc.

Cómo hackear el cerebro, alpinismo y superación y alimentación y rendimiento intelectual

Los madrinas y padrino del evento, Elsa Punset, Edurne Pasabán o Aitor Sánchez del blog Mi dieta cojea. Concretamente Elsa Punset hablará de diferentes propuestas para estos tiempos extraordinarios como el optimismo inteligente, cómo hackear tu cerebro y dará pistas prácticas para aprovecharte de lo que estás viviendo y los sesgos cognitivos. También estará Edurne Pasabán, alpinista, primera mujer en el mundo en conseguir coronar los 14 ochomiles, que compartirá sus experiencias y claves para poder conseguir el éxito ante cualquier reto personal y profesional. La alimentación y nutrición también se tocará en este evento, de la mano del reconocido, gracias a su éxito en redes sociales, Aitor Sánchez o @midietacojea que ofrecerá los mejores trucos de alimentación saludable y rendimiento intelectual.

Las ponencias estarán disponibles de forma gratuita en la web de OpositaTest.

PROGRAMA #OPO2021: https://www.opositatest.com/evento-oposiciones

Fechas: 1, 2 y 3 de octubre

Los inscritos al evento antes del 1 de octubre recibirán de regalo un completo esquema de los Conceptos, plazos y mayorías de la Constitución Española. Además, participarán en el sorteo de más de 50 becas lo que supone acceso gratuito al complemento formativo para opositores líder en España. Las bases de estos concursos están disponibles en la web de OpositaTest.

