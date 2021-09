Densificación capilar con micropigmentación para mujeres en Distrito Wellness Concept Emprendedores de Hoy

miércoles, 29 de septiembre de 2021, 08:12 h (CET)

La empresa española Distrito Wellness Concept se desarrolla como una academia en la que se forma a profesionales en todos los procedimientos estéticos actuales. Además, en sus centros se llevan a cabo una gran variedad de tratamientos de belleza. Entre los ofrecidos por la marca, se encuentra la densificación capilar con micropigmentación para mujeres. Este procedimiento consiste en una técnica de microtatuaje especializada con tintas específicas para aplicar la técnica en las zonas afectadas por la la falta de pelo o alopecia. El equipo de expertos contribuirá notablemente a la apariencia de sus clientes mediante sus resultados profesionales garantizados.

¿En qué consiste la densificación capilar por micropigmentación? La técnica de densificación capilar por micropigmentación permite realizar diferentes tipos de tratamientos. Con el uso de este método se logra por ejemplo, alcanzar un efecto de rasurado en las zonas del cuero cabelludo donde la calvicie es muy manifiesta o disimular las áreas donde esta es incipiente. Además, también sirve para camuflar alguna cicatriz que se encuentre en el cuero cabelludo, dando el efecto de tener mayor cantidad de pelo.

Este trabajo requiere de la mano hábil de un especialista, ya que los buenos resultados se obtienen no solo con el conocimiento sino también gracias a la experiencia y la pericia de quien lo realiza. Por esta razón, Distrito Wellness Concept cuenta con un cualificado personal, quienes además de realizar un trabajo de primer nivel, enseñan a otros a ejecutarlo de la misma manera a través de su academia de formación en tratamientos estéticos.

Distrito Wellness Concept en las redes Esta marca cuenta con un perfil en Instagram con más de 11 mil seguidores, donde se muestran imágenes reales de los resultados obtenidos, no solamente de los tratamientos de densificación capilar, sino también de otros procedimientos estéticos que llevan a cabo sus profesionales. De esta manera, las personas pueden observar referencias fiables del trabajo que realizan, así como también obtener información de sus diferentes cursos. Esto último se consigue más fácilmente desde su página web, un sitio en el que además hay una tienda online donde se pueden adquirir productos para la belleza y cuidado estético. Desde internet, también se ofrece la posibilidad de reservar plazas en sus diferentes cursos, acceder a tarjetas de regalo, y mucho más.

En último lugar, el apartado de contacto también está disponible en su web, donde están todos los medios a través de los cuales se puede hablar directamente con su personal para obtener más información, aclarar dudas sobre sus productos, cursos, métodos de pago, modalidades de envío, etc.

