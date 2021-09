Eventos presenciales versus eventos online Emprendedores de Hoy

miércoles, 29 de septiembre de 2021, 08:00 h (CET)

La llegada de la pandemia trajo, entre otras cosas, los eventos online. Las empresas que no paralizaron su actividad se vieron en la necesidad de encontrar las formas de comunicar y trasmitir su día a día a su personal y colaboradores.

De esta necesidad, surgieron numerosas plataformas. Un evento online tiene que ser algo más que una simple pantalla de ordenador cuadriculada con las imágenes de los asistentes. Por ello, desde LCGE, ahora que las vacunas han empezado a proteger y reducir la incidencia del virus, quieren hacer un pequeño comparativo entre los eventos presenciales y eventos online.

Las claves del evento presencial versus el evento online 1. Fomenta las relaciones interpersonales, frente al distanciamiento del evento online.

2. Genera un importante impacto en la economía local donde se celebra el evento y no se debe olvidar que los procesos económicos son circulares.

3. Ayuda en la fortaleza de la marca, con diferentes impactos en cada uno de los asistentes.

4. Acerca la empresa y el producto al asistente, mejorando el conocimiento del mismo.

5. Con una planificación profesional se pueden trabajar ciertos aspectos tangibles que generen esa huella emocional que facilite su duración en el tiempo.

6. Si bien no son comparables en inversión económica, tampoco lo son en el retorno alcanzado por la empresa anfitriona.

7. El retorno a la normalidad con eventos seguros frente al COVID-19.

8. Mayor impacto en las redes sociales, con el consiguiente impacto comercial.

El mundo online seguirá vivo en las organizaciones empresariales, pero debería restringirse al mundo de la formación y a determinadas reuniones puntuales.

Desde LCGE, apuestan por el mundo presencial sin descartar una opción híbrida para ampliar el marco geográfico y el aforo de los asistentes.

“¿Os imagináis hacer un viaje de incentivo a un Safari, Japón o a la India, sin salir del salón de vuestra casa, tan solo con unas gafas de realidad virtual? Nosotros no, y sabemos cómo ayudarte a buscar el equilibrio necesario entre el mundo real y el online“, concluye LCGE.

