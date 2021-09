La empresa ideal que ayuda a afrontar mejor una mudanza, según transportesymudanzasmario.com Comunicae

martes, 28 de septiembre de 2021, 17:23 h (CET) Tomar la decisión de seguir la vida en una nueva vivienda o escoger una oficina más amplia, suele crear ilusión. Sin embargo, cuando es momento de pensar en todo lo que conlleva trasladar las cosas de un lugar a otro, resulta un tema estresante y agotador Con Mudanzas Mario en Asturias el tema de la mudanza es más simple y sencillo. Básicamente, contratarlo es olvidarse de empaquetar, tirar cosas innecesarias, lograr que los muebles entren en el nuevo lugar o volver a colocar todo en su sitio. Los servicios de la empresa son bastante amplios para que sus clientes no tengan que preocuparse por nada.

Servicios a disposición de los clientes: Toda la mudanza la realiza solo el personal de la empresa

Todos los usuarios que alguna vez se han enfrentado una mudanza aseguran que no desean volver a mudarse; el tema de empaquetar, transportar y después ordenar, suele ser un quebradero de cabeza e incluso, desesperante. Transportes y Mudanzas Mario ofrecen eficientes servicios a disposición de los clientes para garantizar que las mudanzas sean rápidas, seguras y sin estrés.

Solo transporte

El primer servicio es solo el transporte de los muebles. Para ello, se deben embalar por si solos sus pertenencias, llevar todo hasta la planta baja donde estará el camión de mudanzas y, una vez lleguen al nuevo piso u oficina, subir todo y ordenarlo.

Resulta evidente que el servicio es el más económico, pues es solo el transporte. El precio puede rondar fácilmente aproximadamente los 24 euros. No obstante, no tendrá a disposición ningún ayudante.

Servicio de embalado

Por otro lado, puede contratarse el servicio de embalado que consiste en ofrecer todos los materiales necesarios para guardar las pertenencias. Dentro del servicio se encuentran las cajas de cartón, papel de burbuja, cinta para embalar, film opaco blanco y sacos de plástico.

Servicio de montaje y desmontaje

En caso de que se busque un servicio completo donde el personal cualificado se encargue totalmente de la mudanza, este es el correcto. Los profesionales en traslados de muebles se encargarán de embalar todo, ordenarlos en el camión, bajarlos en el nuevo lugar y ordenar cada cosa en su sitio.

Además, poseen carpinteros especializados para el montaje de muebles que se encargarán de toda la decoración de baldas, lámparas, apliques, espejos, estanterías y demás cosas. También, tiran todo aquello que ya no se necesita e instalan los electrodomésticos nuevos en sus lugares.

Servicio de guardamuebles

Por último, el servicio de guardamuebles es ideal cuando la nueva vivienda u oficina no está preparada para la mudanza. Por tanto, el cliente necesita un lugar donde guardar sus pertenencias por el tiempo que necesite oportuno.

Este servicio tiene un excelente control de seguridad para evitar que los muebles puedan perderse, además, es totalmente seguro contra inundaciones o incendios. Al solicitarlo, el personal realizará un inventario de todo lo que se guardará, con el fin de verificar que esté en orden una vez que sea retirado.

