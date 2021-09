RealVegy se ofrece a donar 10.000 hamburguesas veganas para ayudar a las personas sin hogar Comunicae

martes, 28 de septiembre de 2021, 16:35 h (CET) Con el objetivo de poner los productos veganos al alcance de todos, la marca de alimentos de origen vegetal RealVegy se compromete a donar 10.000 raciones a varias asociaciones Valencianas. Hasta el momento ya han donado 2.000 raciones RealVegy, una empresa española del sector vegan food-tech, ha hecho una donación de 3.000 raciones de alimentos 100% vegetales a la Asociacion Valenciana de Caridad, Associació Àmbit y a Servicio Jesuita a Migrantes España, avanzando así en su objetivo común de hacer las opciones veganas accesibles a los colectivos más vulnerables con un compromiso de donación de 10.000 hamburguesas veganas.

La marca española RealVegy, con fundadores americanos, quiere ampliar la oferta de alimentos veganos a los más necesitados. Esta donación se hace en el mes de septiembre siguiendo la tradición americana de ‘Hunger Action Month’ (Mes de acción contra el hambre). El Mes de Acción contra el Hambre, que se lleva a cabo cada mes de septiembre, es una campaña diseñada para aumentar la conciencia sobre la pobreza provocada por el hambre en los EE. UU.

Esther Lozano Muñoz, CMO de RealVegy afirma: "solo somos una empresa emergente que acaba de lanzar productos veganos hace poco, pero hacemos un llamamiento a todas las empresas con productos plant-based para que se unan a los esfuerzos y ejemplo del mes de acción contra el hambre y contribuyan a su comunidad durante el Mes de Acción contra el Hambre. Solo juntos podemos crear un mundo mejor".

El aumento del desempleo impulsado por el COVID-19, ha hecho que muchas personas tengan dificultades para llevar comida a sus casas. Además, los alimentos de gran valor nutricional, así como los productos de origen vegetal siguen siendo inaccesibles para muchos de los colectivos más vulnerables. ​​Un estudio reveló que las dietas de las personas sin hogar son ricas en calorías, grasas y colesterol. Muchas de las fuentes tradicionales de ayuda a las personas sin hogar no pueden adaptarse a las diferentes necesidades dietéticas, y muchas personas no tienen acceso a opciones 100% vegetales, o productos libres de alérgenos como gluten o soja.

Refiriéndose a la donación, la directora general y fundadora de RealVegy, Scherezade Muñoz, afirma: "trabajamos hacia nuestro objetivo compartido de crear un futuro más equitativo y ético tanto para el planeta como para los más necesitados. Y esto solo se consigue haciendo las opciones 100% vegetales 100% accesibles para todos".

"Todo el mundo debería tener derecho a una comida vegetariana o vegana, por razones medioambientales, animales, religiosas, de salud o por cualquier otra razón o creencia que pueda tener", añade Scherezade. Con esta donación, RealVegy demuestra que ofrecer comidas para diferentes dietas, siendo sanas, nutritivas y veganas al mismo tiempo es posible. Además, están comprometidos en combatir el hambre, un objetivo que comparten con la iniciativa impulsada por Naciones Unidas: ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Este mes, RealVegy también lanza 6 nuevos productos elaborados con proteína de guisante como el Curry Vegetal, Chili sin Carne, Ragú vegetal, Parmentier vegetal, Tiras vegetales, y Taco Mix vegetal. Disponibles en bandejas para calentar y servir. De este modo se consigue hacer fácil comer vegano y saludable. Todos los productos de RealVegy están libres de lactosa, soja, GMO, huevo y gluten.

Sobre RealVegy

RealVegy es una empresa europea que nace para lograr la transición a un sistema alimentario basado en proteínas de origen vegetal, sin tener que renunciar ni al mejor sabor ni a la mejor textura de los alimentos que gustan a los consumidores. Su misión es acercar las mejores alternativas de origen vegetal al público en general, logrando así un impacto positivo en su salud y en la del planeta.

