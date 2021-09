Blow Dry Bar explica cómo hay que cuidar una melena con canas

Las canas en mujeres siempre se han considerado algo prohibido, asociadas a vejez o desarreglo. Afortunadamente, el Grey Blending es tendencia y, cada vez, son más, las que se animan a abrazar sus canas y lucir un cabello que, puede ser increíble si se tienen los cuidados básicos correctos. Blow Dry Bar, el nuevo concepto neoyorquino de salón de belleza, vanguardista, orgánico y ecofriendly, comparte algunos tips para convertir las melenas plateadas en toda una seña de identidad Un champú correcto será un aliado. Para lucir las canas de una manera espectacular, hay que usar los productos correctos. Los champús que vienen con tono morado o azuloso son la mejor apuesta; dan a la cana una tonalidad plateada, para que se vea más bonita y brillante. Aunque, la clave también está en los propios componentes del champú, son los que pueden amenazar la fortaleza de la melena, así que más vale hacer uso de champús sin sulfatos. La clave es un champú orgánico, sin sulfatos y con propiedades antioxidantes y nutritivas como el Botanical Repair Strengthening Shampoo de Aveda, que limpia y ayuda a fortalecer y a reparar el cabello dañado con el poder de las plantas, y elimina suavemente el exceso de sebo, los restos de productos y de contaminación.

Súper hidratación. Si el pelo tiene muchas canas, o ya están empezando a aparecer, la mejor recomendación es hidratar la melena al máximo. La cana es un cabello duro, que pierde muchas propiedades, como coloración al no producir melanina. Es un tipo de pelo que pierde porosidad, por lo que es más impermeable y por eso no agarra con facilidad el tinte. Lo recomendable es hidratarlo constantemente para que tenga suavidad, brillo y que no sea tan rígido. Además de utilizar un buen acondicionador en cada lavado, hay que aplicar una mascarilla 1 o 2 veces a la semana en casa. Una excelente opción es el Cherry Almond Softening Conditioner de Aveda, con extracto de flor de cerezo, aceite de almendras y manteca de karité de certificación orgánica, ingredientes todos de origen natural que acondicionan profundamente el cabello restaurando la suavidad y el brillo del mismo. O, la nueva Botanical Repair Intensive Strengthening Masque Rich, que repara de forma intensiva y fortalece el cabello al instante. No hay que olvidar dejarse mimar por manos expertas y acudir a un salón de confianza a hacerse tratamientos hidratantes como el Botanical Repair de Blow Dry Bar.

El corte perfecto. Las canas o el pelo gris aportan luminosidad y ayudan a enmarcar el rostro, la clave está en saber escoger un corte adecuado. El corte que mejor funciona en un cabello canoso es “a capas” con un peinado shag, le dará al look un aspecto dinámico, natural y joven. O, por qué no, un pixie desfilado para conseguir una imagen fresca y actual.

Cuidado con el cepillado. Hay que hacerlo con cuidado, ya que es un tipo de pelo más frágil y utilizar instrumentos que no lo rompan como el Wooden Hair Paddle Brush de venta en la tienda online de Blow Dry Bar. Además, una buena idea es utilizar productos de peinado que lo hidraten como Aveda Thikening Tonic con ingredientes botánicos, que densifica al instante y expande las fibras de la raíz a las puntas.

Acerca de Blow Dry Bar

Blow Dry Bar es mucho más que una peluquería en Madrid, es un nuevo concepto neoyorquino que aúna OCIO y BELLEZA. El salón ofrece más allá de un servicio de belleza de alta calidad y con los mejores productos. Es un lugar social, con el concepto de bar, en el que se brinda una experiencia distinta y original a los clientes.

Un sitio para relajarse con un buen café un día por la tarde, o donde degustar un cóctel después del trabajo, mientras se aprovecha para renovar el look. El salón- bar es sinónimo de disfrutar de una buena experiencia de peluquería, sin pretensiones de ningún tipo.

Su fundador es el prestigioso estilista italiano Daniel Sigigliano. Nacido en una familia de artistas, empezó a trabajar a los 14 años en una pequeña barbería de Nápoles, y poco después, consiguió trabajar en los mejores salones de la ciudad. Se formó en Milán, la ciudad de la moda y las tendencias y en Londres en la gran escuela de Vidal Sasoon. Ha tenido la oportunidad de trabajar con los iconos del mundo del cabello y desarrollar su parte más creativa, formando parte de equipos artísticos y trabajando como director creativo en los mejores salones europeos. En 2014 funda su concepto Blow Dry Bar, un salón de belleza donde peinarse y maquillarse como una verdadera celebrity en tiempo récord, mientras disfrutas de una carta de bebidas artesanales. E incluso, con posibilidad de pedir el servicio a domicilio.

En Blow Dry Bar creen que la belleza perfecta es diferente para cada persona, pero siempre una belleza real y natural, que proteja el cabello mediante el uso de productos orgánicos. Se adaptan siempre al carácter de cada cliente, personalizándolo para concebir su corte y color. Son expertos en #HairDesign.

¿Dónde?

Calle de Pelayo, 76 Madrid

Calle de Juan de Mena, 14 Madrid

www.blowdrybar.es

@bdbmadrid

Blow Dry Bar