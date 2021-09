‘Bengala Spain’ comienza su proceso de expansión con la apertura de su primera tienda en Cataluña Comunicae

martes, 28 de septiembre de 2021, 15:27 h (CET) Tras la consolidación de sus dos tiendas de Madrid y la tienda de Sevilla, inauguran la primera en Cataluña, lo que supone un posicionamiento "brutal y esperado" en palabras de su CEO, Ángel Molero La mayor empresa de cachimbas y shishas de España, Bengala Spain, da inicio a su plan de expansión aterrizando en Barcelona con la apertura de una nueva tienda en el Centro Comercial Gran Via 2. Será la primera de las 10 tiendas proyectadas antes de finales de 2022.

En concreto son más de 90 metros cuadrados dedicados a la venta de las mejores cachimbas y accesorios del panorama internacional.

Esta firma, con sede central en Sevilla, se han convertido en un referente nacional, habiendo conseguido vender más de 120.000 cachimbas en 2020, pese a los infortunios del COVID. Tras esta marca se encuentra Ángel Molero, emprendedor que se adentró en el mundo de las cachimbas y shishas hace más de 10 años y que han pasado de ser dos personas a más de medio centenar en el equipo.

Lo que empezó siendo una afición ahora se ha convertido en una de las tiendas más importantes a nivel internacional del sector. La apuesta por la calidad de los productos, la exclusividad y la especialización han sido la clave del éxito de esta empresa sevillana en palabras de su propio CEO.

Bengala Spain ha crecido a pasos agigantados en estos últimos años, especialmente durante el confinamiento tal y como asegura el propio Molero. “Hemos sido de las pocas empresas que ha generado nuevos puestos de trabajo durante el confinamiento y hemos seguido creciendo durante esos meses de incertidumbre”, añade el joven empresario sevillano.

Un crecimiento que les ha permitido duplicar su facturación y crear un grupo empresarial en el que cuentan con dos establecimientos hosteleros, como son Bohö Lounge y Bohö Grill, y B2B Hookah, empresa especializada en la venta al por mayor de cachimbas, shishas y accesorios.

El secreto de su éxito: apuesta por la alfarería sevillana y por el “marketing digital”

“Desde nuestros inicios sabíamos de la importancia de apostar por el ecommerce y las estrategias de marketing digital”, dice el propio Molero. Ya que la empresa cuenta con más de 150.000 seguidores en redes sociales y con uno de los ecommerce mejor valorados por los usuarios de este tipo de productos.

“Nuestro secreto es la combinación de campañas en web y tienda y el uso del `hype` de nuestro público”, cuenta el empresario. Y es que sus campañas son todo un éxito y llegan a aglutinar a miles de personas en un solo día en cualquiera de sus tiendas físicas.

Este proyecto, además, trae consigo la puesta en valor de la alfarería sevillana. Bengala Spain es uno de los mayores fabricantes de cazoletas en España y todas ellas son de diseño propio realizadas a mano por un taller de alfarería que emplea a más de 6 personas para su elaboración.

Más de medio millón de cazoletas sevillanas han salido de Bengala Spain que, según Ángel Molero, “supone un orgullo el cuidar un oficio tan típico de nuestra tierra y llevarlo a todos los rincones del mundo”.

