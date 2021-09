Digital Fundraising Hub 2021 analizará las tendencias en marketing y captación digital de fondos Comunicae

martes, 28 de septiembre de 2021, 15:28 h (CET) La Asociación Española de Fundraising (AEFr) organiza, el 6 y 7 de octubre, la segunda edición de este encuentro virtual que contara con 12 ponentes que compartirán su experiencia y evolución del fundraising, marketing y economía digital La Asociación Española de Fundraising (AEFr) ha lanzado la segunda edición del Digital Fundraising Hub (DFH), un espacio para los profesionales del Tercer Sector en el que se darán a conocer las últimas tendencias en fundraising, marketing y economía digital, y que cuenta con el patrocinio de Banco Santander y la colaboración de Adigital, Grupo Miracom y Rebold.

El encuentro, que se celebrará en formato online los próximos 6 y 7 de octubre, contará con la participación de 12 profesionales que compartirán las tendencias en marketing digital y en captación digital de fondos y su experiencia en diferentes ámbitos como la transformación digital del Tercer Sector, el diseño de campañas en redes sociales, la consolidación de estrategías para la captación digital de socios, el papel de las redes sociales y su influencia en los consumidores, la nueva regulación en el uso de ‘cookies’ o las oportunidades que ofrece la mensajería instantánea para las entidades.

Como consecuencia de la crisis del COVID-19 muchas Entidades No Lucrativas, ONG y fundaciones se han visto en la necesidad de poner al día sus estrategias de captación para aprovechar las oportunidades que ofrece el canal online. "De ahí, la importancia de la segunda edición del Digital Fundraising Hub, que tiene como objetivo convertirse en un espacio en el que los profesionales del Tercer Sector puedan compartir experiencias y conocimientos con expertos en marketing digital y en captación digital de fondos para que puedan implementarlas en sus organizaciones", explica Fernando Morón, director gerente de la AEFr.

La primera jornada (6 de octubre) del Digital Fundraising HUB arrancará con la inauguración, a cargo de representantes de la AEFr que aprovecharán para hacer un breve repaso por la situación actual del fundraising en España. En las sesiones programadas para esta jornada se analizará la influencia de las Redes Sociales en el comportamiento de los consumidores, con José Luis Zimmermann, responsable de Políticas Públicas para España y Portugal de Facebook. También habrá tiempo para conocer cómo utilizar TikTok para crear nuevas audiencias y recaudar fondos, con Nana Crawford, gerente de Redes Sociales de Cruz Roja Británica.

Los asistentes a la segunda jornada (7 de octubre) del DFH podrán conocer cómo pueden trabajar las ONG en la nueva era de convergencia entre lo físico y lo digital de la mano de Damon Crepin-Burr, director de Estrategia Global de ISPD Network. Silvia Riera y Aida Vinyes de Médicos Sin Fronteras, hablarán de cómo generar arquetipos y journeys para optimizar la UX y el plan de canales. Sergi Pallarés, co-fundador y CEO de StockCrowd, explicará cómo manejar los eventos virtuales para obtener ingresos a través de ellos y cuáles son las claves para digitalizar eventos que antes eran presenciales. Desde la Fundació Pasqual Maragall, Líria Fuentes y Anna Mayoral analizarán la consolidación del canal digital en la entidad desde su puesta en marcha en 2017 y compartirán la evolución y aprendizajes en la estrategia de captación y gestión de datos.

Sara Martínez de Frutos, directora general de dgtl Fundraising, y Fernando Guerrero, responsable de Socios de SEO/Birdlife, enseñarán a los participantes cómo crearon un programa de captación digital para aportar a la organización medioambiental la estabilidad y el crecimiento económico que necesitaban. Y para finalizar la jornada, Agustín Tartari, Project Leader de Médicos Sin Fronteras, y Toni Matas, director general de Persualia, comentarán los desafíos y oportunidades de la captación por mensajería instantánea en España.

Digital Fundraising Hub es una oportunidad para cualquier profesional de las Entidades No Lucrativas que estén interesados en conocer las últimas tendencias en marketing y fundraising digital. Más información y entradas.

