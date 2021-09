La Semana del Patrimonio Cultural de Uzbekistán reúne a más de medio millar de expertos de todo el mundo en Tashkent, Jiva y Nukus Comunicae

martes, 28 de septiembre de 2021, 13:51 h (CET) El Foro Internacional "Asia Central en la encrucijada de civilizaciones", convocado por el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, con el respaldo de la Unesco, ha reunido en Jiva a representantes de toda la región para abrir nuevas perspectivas Las ciudades de Tashkent, Khiva y Nukus han acogido, del 13 al 21 de septiembre de 2021, la Semana del Patrimonio Cultural de Uzbekistán; un programa integrado por cuatro eventos con los que los países de Asia Central quieren dar un nuevo impulso a su legado cultural y, con el apoyo de la Unesco, explorar nuevas perspectivas.

La semana comenzó con el Congreso Internacional del V Aniversario "Patrimonio Cultural de Uzbekistán - la Fundación del Nuevo Renacimiento", celebrado los 13 y 14 de septiembre en Tashkent. En el encuentro, más de 500 científicos y expertos de 35 países, representantes de colecciones de museos de todo el mundo, presentaron objetos únicos de la cultura material y artística, creados en el territorio de Uzbekistán y almacenados en distintas colecciones internacionales.

Se trata del evento cultural más grande de su tipo en el mundo, y en él destaca el trabajo realizado durante cinco años por la Sociedad Mundial para el Estudio, la Preservación y la Popularización del Patrimonio Cultural de Uzbekistán que ha compilado tanto piezas literarias como objetos representativos del patrimonio cultural uzbeco presentes en los museos, bibliotecas y universidades de todo el mundo. A través de esta Sociedad, se han establecido relaciones con más de 200 museos de 35 países y cuenta con la participación, como miembros, de más de 350 científicos internacionales. Fruto de este trabajo se han publicado, hasta el momento, más de 1.000 artículos científicos y discursos, y 50 volúmenes que contienen facsímiles de documentos antiguos.

Charlotte Kramer, directora de la editorial europea Mueller & Schindler explica: "Es un honor para nosotros formar parte de un proyecto como este. El trabajo de investigación de la Sociedad Mundial para el Estudio, la Preservación y la Popularización del Patrimonio Cultural de Uzbekistán en cuanto al estudio y reconstrucción de copias exactas de manuscritos antiguos y medievales no tiene precedentes en cuanto a sus objetivos y alcance. Para nosotros ha sido un honor asesorar a la Sociedad, editar los facsímiles de algunas de sus publicaciones artísticas, así como las 300 masterpieces o el libro dedicado al 30 aniversario de la república: “The New Usbekistan”. Consideramos que son un auténtico regalo para el pueblo de Uzbekistán y para el mundo".

También en el marco de este V Congreso Internacional, tuvieron lugar varias dedicadas a la presentación de nuevos álbumes de libros del proyecto "Patrimonio Cultural de Uzbekistán en las Colecciones Mundiales".

Nuevas perspectivas para Asia Central

El Foro Internacional "Asia Central en la encrucijada de civilizaciones", convocado por iniciativa del presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, con el apoyo de la UNESCO, se celebró en Jiva del 14 al 16 de septiembre de 2021. El objetivo del encuentro era reunir a los países de la región para seguir abriendo nuevas perspectivas. La directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, destacó el papel principal de la región en materia de diálogo y mediación en el contexto geopolítico actual, y expresó la concordancia de este foro con la historia de Asia Central como encrucijada de civilizaciones y su vitalidad actual.

La UNESCO, representada en el foro por la Sra. Gabriela Ramos, subdirectora General de Ciencias Sociales y Humanas, se ha movilizado para promover la historia común y el patrimonio cultural compartido de Asia Central durante muchos decenios, en particular en el marco de su Programa de las Rutas de la Seda, en obras que han incluido el libro en varios volúmenes "La historia de las civilizaciones en Asia Central".

El foro supone una ocasión para seguir estudiando las contribuciones de los intercambios comerciales, científicos y culturales al desarrollo del patrimonio de Asia Central, así como de las ciencias modernas y las ciencias sociales y humanas. En él se han reunido delegaciones ministeriales de alto nivel de los países de Asia Central, Azerbaiyán, Hungría y Turquía, así como a organizaciones internacionales y regionales.

Al mismo tiempo, el foro contribuye a los esfuerzos de los países de Asia Central y de la región en general por ampliar la cooperación intrarregional en todos los ámbitos clave, que ha alcanzado niveles sin precedentes en los últimos dos años. En particular, puede ayudar a consolidar los acuerdos alcanzados en la conferencia internacional de alto nivel "Asia Central y del Sur: Conectividad regional. Retos y oportunidades", que tuvo lugar los días 15 y 16 de julio de 2021 por iniciativa del presidente de la República de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev.

El lugar elegido para el foro, Jiva, es muy emblemático ya que se trata de una de las antiguas ciudades situadas a lo largo de las Rutas de la Seda, y ha sido un centro de educación, ciencia y cultura, y ha servido como cuna de civilizaciones a lo largo de milenios, con "Ichan Kala", ciudad interior del antiguo oasis de Jiva, inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1990.

Gestión sostenible del patrimonio histórico

También bajo los auspicios de la UNESCO y en el marco del Foro Internacional "Asia Central en la encrucijada de civilizaciones", tuvo lugar la Conferencia Internacional: "Arqueología y Turismo: Determinación del potencial y gestión del patrimonio", organizada por el Ministerio de Turismo y Deportes de la República de Uzbekistán, la Comisión Nacional de la República de Uzbekistán para la UNESCO y el Instituto Internacional de Estudios sobre Asia Central (IICAS), con el apoyo del Consejo de ministros de la República de Karakalpakistán.

El objetivo principal del encuentro ha sido encontrar soluciones para el estudio, la conservación, el uso, la divulgación y la gestión sostenible del patrimonio histórico y cultural y, en particular, de los monumentos arqueológicos. Uno de los pasos más importantes, y que refleja la complejidad del trabajo realizado, es la preparación de varias candidaturas de objetos únicos de la historia y la cultura en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, incluida la candidatura "La Gran Ruta de la Seda": Corredor Zaravshan-Karakum" y "Patrimonio del antiguo Khorezm", que reúnen a científicos e investigadores de Uzbekistán, Tayikistán y Turkmenistán; así como una candidatura individual de la República de Uzbekistán "Tres colinas de Mizdakhan".

Como parte de la labor de investigación que se está llevando a cabo en todo el país, la conferencia pretende convertirse en una plataforma única para Asia Central en la que se discutan de forma exhaustiva y detallada los problemas y las tareas de estudio y conservación del patrimonio arqueológico. Dado su enorme potencial, los yacimientos arqueológicos pueden convertirse en un catalizador para el desarrollo del turismo cultural a nivel nacional, regional e internacional.

Más de cincuenta científicos y profesionales especializados del ámbito de la arqueología y el patrimonio histórico y cultural han participado en el encuentro, en el que se ha adoptado la Declaración de Principios de Asia Central para la Gestión del Patrimonio Arqueológico, el primer documento estratégico de este tipo elaborado en Asia Central y que refleja la visión común de los gobiernos nacionales y de la comunidad científica y académica sobre la protección y promoción del patrimonio arqueológico.

La Declaración pretende esbozar los principios básicos, los enfoques y los métodos de gestión del patrimonio arqueológico de la región de Asia Central, que cuenta con características propias y únicas. Los principios suscritos, basados en los logros avanzados y en la experiencia internacional, pretenden servir de base conceptual para la gestión de un patrimonio arqueológico, que en un 90% aún no ha sido explorado y representa un enorme potencial para diversas esferas de la vida pública. Uno de los principales objetivos de la adopción de la Declaración a medio y largo plazo es mejorar la legislación nacional e introducir en ella las normas del derecho internacional aplicable.

De cara al futuro, está previsto iniciar el proceso de ratificación del documento por la Asamblea General de la UNESCO , de forma que se integre entre los documentos más importantes del derecho internacional en el ámbito de la protección del patrimonio cultural.

Arte popular para las generaciones futuras

Por último, del 17 al 21 de septiembre, se celebró en la ciudad de Nukus el Festival de Arte Bakhshi, que contó con más de 100 participantes e invitados de 22 países del mundo y durante el cual se presentó la ópera nacional "Para el pueblo". El presidente de Uzbeksitán, Shavkat Mirziyoyev, subrayó la importancia del arte Bakhshi: "preservar su pureza y crear todas las condiciones para el desarrollo de este arte es, más que una tarea, un deber sagrado".

El Arte Bakhshi alaba los ideales del humanismo y valores como la paz, la amistad, la bondad y la justicia. Se trata de uno de los tipos más antiguos de arte popular oral. Se transmite de generación en generación desde tiempos inmemoriales gracias a los poetas bakhshi, akyns y zhivovs en las regiones de Kashkadarya, Surkhandarya, Samarkanda, Khorezm y la República de Karakalpakstán. En el recientemente creado Instituto Nacional de Arte Musical de Uzbekistán se ha abierto un departamento centrado en esta rama cultural. Asimismo, se ha iniciado la publicación de una serie de libros "Monumentos del arte popular oral uzbeko" de 100 volúmenes.

