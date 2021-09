Ideas para personalizar un llavero, por llaveros.pro Comunicae

martes, 28 de septiembre de 2021, 14:00 h (CET) Un llavero es un accesorio en el que se colocan una o varias llaves. Otra versión distinta de llavero podría ser el armario que se coloca en la pared como objeto de decoración, este sirve para dejar y ordenador todas las llaves en una casa A día de hoy los llaveros se han convertido en un utensilio más del día a día, por ello muchas personas eligen un llavero bonito y diferente para poder llevar sus llaves y poder llevarlas a cualquier parte.

También, muchas personas optan por un llavero grande, su única finalidad es encontrar las llaves dentro del bolso de una manera rápida.

¿A quién no le gustaría tener un llavero único y personalizado?

Aquí se deja algunas ideas para customizar, diseñar y personalizar llaveros.

Llaveros con nombre personalizado

Este llavero es ideal para que cada persona del hogar pueda diferenciar de quienes son las llaves ya que en cada uno de ellos pondrá el nombre del dueño de las llaves.

Para realizar esta manualidad solo se necesitarán unos dados de letras con agujeros, unas cuentas redondas más pequeñas, un hilo de bordar, agujas y unos aros para llavero.

Una vez se tengan todos los materiales solo se deberá pasar el hilo por todos los dados con las letras del nombre y a ambos extremos se pondrán las cuentas redondas.

Para finalizar solo se tendrá que hacer un nudo a ambos lados y pasar el hilo por la arandela del llavero.

Llaveros con iniciales del nombre

Al igual que en el caso anterior se ponían los nombres en los llaveros para diferenciar al dueño de las llaves, otra opción es poner solo la inicial del nombre.

Para fabricar este llavero se necesitarán unas pinturas, un pincel, una letra de madera (del tamaño que cada uno desee), un gancho para el llavero, un pompón y un punzón.

Una vez se tengan todos los materiales solo se tendrá que pintar la letra de madera al gusto de cada uno, una vez esté seca la letra se tendrá que hacer un agujero en la parte superior de la letra con el punzón y por allí se pasará la arandela del llavero.

Se puede terminar decorando este llavero con un pompón.

Llavero con bolitas

La creación de este llavero es uno de los más sencillos pero a la vez de los que más bonitos quedan.

Para fabricar este llavero solo se necesitarán unas cuantas bolitas de madera de diferentes colores junto con una cuerda para pasar las bolitas.

Otra opción es pintar las bolitas de madera de los colores que se quiera.

Solo se tendrán que pasar las bolitas de madera por la cuerda haciendo un nudo a ambos lados y finalmente se agarrará con un nudo a la arandela del llavero.

Llavero de hama beads

Este llavero es ideal para hacerlo junto con los más pequeños ya que les encantará realizar esta manualidad.

Solo se necesitarán unas perlas de hama beads de colores, un tablero circular, una plancha, un gancho para el llavero y un punzón.

Con las perlas de hama beads se realizará encima del tablero circular el dibujo que se quiera con los diferentes colores, una vez este, esté terminado con la ayuda de un adulto se pasará por encima la plancha para que las bolitas queden unidas por completo.

Se debe tener en cuenta que en la parte superior del llavero se dejarán unas cuentas bolitas sin poner para por allí poder pasar el hilo y agarrarlo a la arandela.

¿A quién no le gustaría tener uno de estos llaveros? El llavero como se ha comentado anteriormente forma parte del día a día ya que va a todas partes con cada uno. Tener un llavero personalizado hará que las llaves vayan a la perfección con cada uno y se puedan diferenciar del resto.

Un llavero es un artículo que acompaña siempre en el día a día ya que se llevan junto con las llaves allí donde se vaya.

