VASS desarrolla en una única plataforma web todos los servicios y seguros unificados de Iris Global

martes, 28 de septiembre de 2021, 14:00 h (CET) VASS, experto en proyectos end to end y con una amplia experiencia en las herramientas de Oracle, ha desarrollado un espacio web para Iris Global, marca número uno en servicios de asistencia en España. Este desarrollo se encuadra dentro del proyecto de unificación de la imagen corporativa de las cinco compañías de la plataforma de asistencia en una sola marca, Iris Global La plataforma web, desarrollada con la tecnología de Oracle y su gestor de contenidos WebCenter Sites, combina la venta directa de seguros a particulares y mediadores con un área privada que contiene los portales específicos de particulares, mediadores y proveedores. Además, se han integrado los tarificadores y se ha utilizado Angular como lenguaje de programación front, creando así la capa más visual para el usuario.

Esta nueva estrategia digital ha implicado la creación de una nueva web y un blog, así como de los perfiles sociales de LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Todos estos canales de comunicación se han desarrollado bajo una imagen corporativa unificada, que ha requerido de la estructuración de la información, la pieza clave del proyecto, para ofrecer una única experiencia a todos los tipos de usuario.

Hasta el momento, Iris Global contaba con cinco webs diferentes y quería organizar todos sus servicios bajo una misma plataforma, creando una página web y una imagen de marca unificadas. Para ello, era necesario organizar la información y crear un canal digital que agrupase todos los servicios y ofreciese una oferta clara tanto para clientes particulares como para empresas y mediadores, de forma que cada usuario disfrutase de una experiencia personalizada y adaptada a sus necesidades.

El desarrollo de este proyecto permite que el usuario disponga de un punto de entrada único para acceder a cualquiera de los servicios de Iris Global. Además, a través de la nueva página, los clientes particulares pueden contratar seguros tales como de asistencia en viaje y de defensa jurídica, obteniendo de forma previa una visión completa de todos los servicios que presta Iris Global, marca líder en soluciones de asistencia integral, que además de viajes o jurídico, abarca también ámbitos como salud, hogar o decesos. Asimismo, particulares y mediadores pueden acceder a su área privada para poder realizar de forma online diferentes trámites y gestiones.

Iris Global ofrece cobertura y protección de riesgos mediante el diseño y comercialización de seguros en viajes. Asimismo, presta servicios de asistencia en viajes, legal, salud, hogar y decesos, siendo la plataforma de referencia para muchas aseguradoras que confían en Iris Global para asistir a sus asegurados ante un siniestro.

Con esta web, Iris Global puede dar respuestas personalizadas a la situación concreta de cada perfil de cliente, teniendo en cuenta sus necesidades y presupuesto, lo que constituye uno de los factores que más determinan la calidad que caracteriza los servicios de la plataforma, calidad marcada por una asistencia y una gestión diferenciales, basada en el conocimiento de cada cliente, independientemente de su perfil, ya sea particular, mediador o empresa.

