Diferentes tipos de macetas - por todomaceta.es

martes, 28 de septiembre de 2021, 13:43 h (CET) Una maceta es una vasija donde se introduce la tierra para que las plantas puedan crecer. Estas, disponen de un agujero en la parte inferior para el drenaje del agua. Las macetas se emplean para cultivar plantas y flores de todo tipo. Sirve tanto para interiores como para exteriores Las plantas son un elemento fundamental en cualquier jardín o terraza, pero al igual que estas son importantes lo son las macetas que las contienen ya que será el recipiente de las plantas.

Lo único que se debe tener en cuenta a la hora de elegir el tipo de maceta es el tamaño de esta dependiendo de la planta que se vaya a introducir, lo demás será todo elección de la estética.

Aquí se deja una lista de los diferentes tipos de macetas que hay:

Macetas de barro

Estas macetas se caracterizan por su gran peso. Otro dato muy importante a tener en cuenta es que no soportan muy bien las bajas temperaturas y las heladas, incluso podrían llegar a romperse si esto sucede. Así que, lo mejor será prevenir que esto ocurra y guardarlas en el interior.

Macetas de resina

Estas macetas tienen un peso muy ligero y son muy fáciles de limpiar. Estas soportan las bajas temperaturas pero aunque no se rompan por ello al estar fabricadas con un material menos resistente si que podrían llegar a rajarse.

Son la mejor opción si no se quiere gastar mucho dinero, además, hoy en día imitan a la perfección a las macetas de barro.

Macetas de terracota

Las macetas de terracota están compuestas por un material poroso y transpirable. Se encuentra entre los tipos de macetas para suculentas que favorece la aireación del sustrato y la rápida evaporación del exceso de agua.

Estas macetas, por lo general suelen ser las más bonitas, pero hay que estar muy pendientes de las bajas temperaturas ya que no las suelen soportar con facilidad y podrían llegar a romperse.

Macetas de madera

Las macetas de madera son ideales para darle un toque diferente al espacio, un toque más rústico o colonial.

Estas macetas requieren un mantenimiento de vez en cuando para que la madera no se deteriore.

Macetas de piedra

Estas macetas se diferencian del resto ya que tienen un peso muy elevado. Son ideales para grandes jardines y tienen una larga duración ya que son muy resistentes a cualquier factor meteorológico.

Antes de elegir la maceta ideal se debe pensar en el toque o estilo que se le quiera dar al jardín o la terraza. Se debe pensar que no suele quedar muy bien mezclar muchos tipos de macetas, así que, lo ideal es pensarse muy bien qué tipo poner para poder más adelante ir añadiendo más macetas.

