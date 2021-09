Guía para elegir el televisor adecuado - por televisor.fun Comunicae

martes, 28 de septiembre de 2021, 13:30 h (CET) El televisor es un sistema de transmisión de imágenes y sonidos a distancia por medio de ondas hertzianas. El concepto permite referirse tanto al sistema de transmisión como al dispositivo que permite la visualización de las imágenes, la programación televisiva y la emisora de televisión Se podría considerar a un televisor como un electrodoméstico indispensable y casi necesario para el hogar. Antes de elegir un televisor se deben tener una serie de características muy en cuenta para que cumpla con todas las necesidades que se buscan.

Aquí se deja una serie de factores a tener en cuenta antes de comprar una televisión:

- En primer lugar una de las cosas que más se busca a la hora de adquirir un televisor es que sea lo más grande posible. Se piensa que contra más grande sea mejor, pero esto no es del todo cierto ya que todo dependerá del espacio que se disponga y sobre todo de la distancia que haya entre el televisor y el sofá o zona donde se vaya a sentar para ver el televisor.

Lo recomendable es, que si se está aproximadamente a una distancia de 1,5 metros de distancia, y esta cabe en el mueble de salón, se puede poner una televisión de unas 55 pulgadas.

Hay que tener en cuenta que si se pone un televisor grande en un espacio muy pequeño no se verá bien e incluso se podría dañar a la vista al tener que forzarla.

- Otra cosa que se suele tener muy en cuenta es el tipo de tecnología de panel implementará.

Todo esto se resume en, OLED y diferentes tipos de LCD con retroalimentación LED.

Los OLED se diferencian por la capacidad para reproducir uno ronos negros de gran pureza y realismo, con colores más llamativos y nivel de contraste. Estas, ofrecen un tiempo de respuesta inferior.

Los televisores LED son capaces de ofrecer mayores niveles de brillo, unos colores menos saturados, una mayor durabilidad y un coste inferior.

- Una de las características que se debe tener en cuenta que será muy útil será que tenga al menos las entradas o puertos básicos como dos entradas HDMI, USB, etc.

Esto permitirá poder conectar cualquier tipo de dispositivo en cualquier momento sin la necesidad de tener que adquirir cualquier tipo de adaptador.

Es ideal para conectar dispositivos como la PS5 o cualquier tipo de aparato de juego. También será muy útil para conectar el ordenador o incluso el móvil.

- Hoy en día, que un televisor tenga la posibilidad de conexión WIFI es casi fundamental ya que de esto modo no será necesario, tener que conectar ningún dispositivo como el móvil y el ordenador si se quiere conectarnos a aplicaciones como Netflix, Amazon Prime, etc.

Esto supondrá una mayor comodidad y no dará tanta pereza ver cualquier cosa en el televisor. Además, en la mayoría de ellas, se podrá descargar todas las aplicaciones que se quiera como si fuese un móvil.

Para finalizar es importante tener en cuenta que un televisor tiene que durar el mayor tiempo posible ya que, al fin y al cabo, es como una pequeña inversión para el hogar. También es importante elegir uno que cumpla con las necesidades de cada uno y del hogar para que sea lo más práctica y funcional posible.

