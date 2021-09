El estilista Jhon Roncancio desembarca en Barcelona con su salón JC Styles Emprendedores de Hoy

martes, 28 de septiembre de 2021, 09:00 h (CET)

Bajo el concepto “importo la técnica perfecta del posicionamiento de extensiones”, el estilista venezolano desea aportar a sus clientas las tan deseadas melenas de las famosas más imponentes, como Jennifer López, Sofía Vergara o la oscarizada actriz española, Penélope Cruz.

El estilista Jhon Roncancio ha inaugurado su salón de belleza JC Styles by Jhon Roncancio en la Avenida Diagonal de Barcelona, concretamente en el número 520, donde ofrecerá todos sus servicios de belleza.

Además, su salón cuenta con una página web donde pueden visualizarse las muestras de todos sus trabajos y que también funciona como una tienda online para la venta de productos. Desde esta nueva sede, el estilista mostrará al mundo su particular visión de la belleza y de estilo que lo ha vuelto tan popular, con las técnicas latinas y extensiones.

Jhon Roncancio inaugura su salón de belleza en Barcelona Roncancio es un estilista con más de 20 años de trayectoria en el mundo del estilismo y la belleza. Su principal característica, además de la calidad de sus trabajos, ha sido su visión global de la belleza, un aspecto que le ha conferido un amplio prestigio avalado por una gran cantidad de clientes en Londres, Dubái, París y Asia. Finalmente, ha escogido la ciudad de Barcelona para establecer allí su base.

El salón JC Styles by Jhon Roncancio consta de más de 300 m2 y cuenta con todos los equipos, productos y espacios necesarios para llevar a cabo todos sus servicios de peluquería, maquillaje, peinados, secados y extensiones de cabello natural, importado por el sello de calidad de Singapur y proveniente de la India, lo que hace que muchas de las celebrities tengan estas extensiones como única opción.

El salón también cuenta con tratamientos corporales y faciales, entre otros, la depilación láser de última tecnología bajo el sello de la maquinaria Soprano. Los servicios están dirigidos a todo tipo de clientes, ya sean jóvenes, adultos, hombres o mujeres, ya que dispone de un equipo de estilistas que es experto en cada tipo de público.

Servicios de belleza del nuevo salón de Jhon Roncancio La trayectoria de Roncancio es avalada por sus comienzos en el prestigioso Salon Ivo Stylist de Venezuela, pionero en extensiones y llevando a cabo 7 años con las múltiples técnicas de extensiones. Posteriormente, el estilista pasó a formar parte de Armandeus, en América, un salón reconocido por excelencia entre las celebrities en colocación de extensiones. Es por ese motivo que es el propio estilista el único que se encarga de colocar las extensiones en su salón, ya que para él es la creación de su arte y ofrece un honesto certificado a sus clientas.

La formación de este profesional en Europa se llevó a cabo en la prestigiosa escuela de estilistas Toni & Guy, reconocida entre otras cosas por ser patrocinadora de la London Fashion Week. Allí aprendió una variedad de técnicas y tratamientos que posteriormente ha incorporado en los servicios que ahora están disponibles en su salón JC Styles by Jhon Roncancio.

El amplio abanico de servicios de Jhon Roncancio abarca muchos procedimientos de alisados orgánicos, colorimetría, cortes de cabello, barbería, maquillaje y manicura, aunque ha sido especialmente reconocido por la colocación de extensiones de cabello natural 100% humano para obtener largura o espesor. De la misma manera, hay múltiples tratamientos estéticos realizados con la más alta tecnología, productos de lujo y un equipo de profesionales en el sector.

