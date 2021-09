Plus500 se prepara para dominar la UEFA Champions League patrocinando a los tres mejores equipos Comunicae

martes, 28 de septiembre de 2021, 12:50 h (CET) Plus500 será la marca estrella de la UEFA Champions League en Italia como patrocinador principal del Club Atlético de Madrid, Atalanta B.C. y BSC Young Boys La próxima ronda de la Liga de Campeones destacará el éxito de la estrategia de patrocinio de Plus500 en Europa, ya que la empresa global fintech es el patrocinador principal de tres equipos importantes: el Club Atlético de Madrid, Atalanta B.C. y BSC Young Boys.

Italia será la sede del partido del Club Atlético de Madrid ante el A.C. Milán en el Estadio San Siro (Milán, Italia) el martes 28 de septiembre; mientras que el Estadio Gewiss (Bérgamo, Italia) será la sede del partido entre el Atalanta B.C. y BSC Young Boys el miércoles 29 de septiembre, con la marca Plus500 apareciendo en las camisetas de ambos equipos.

Plus500 y los clubes de fútbol europeos se han beneficiado significativamente y de forma mutua con sus acuerdos de patrocinio hasta la fecha, creciendo de la mano. Además de ampliar los recursos financieros de los clubes, los patrocinios han aumentado el reconocimiento global de Plus500, el conocimiento de la marca y la base de clientes en mercados importantes en territorios nuevos y existentes.

El Atlético de Madrid, reciente campeón de La Liga 2020/21 en España en la temporada pasada, es uno de los clubes más exitosos de Europa durante la última década, habiendo ganado la Supercopa de la UEFA en 2010, 2012 y 2018, la UEFA Europa League en 2009/10, 2011/12 y 2017/18 y clasificándose para la final de la UEFA Champions League en 2013/14 y 2015/16. Habiendo sido el Patrocinador Principal Oficial del Atlético de Madrid desde junio de 2015, Plus500 continúa disfrutando de una variedad de derechos de patrocinio y marca, incluido el hecho de que el logotipo de la Compañía aparezca en la camiseta oficial del primer equipo.

Atalanta B.C. han logrado un gran avance en la competencia italiana y europea, terminando entre los tres primeros de la Serie A en las últimas tres temporadas. En la UEFA Champions League, el equipo se clasificó para los octavos de final de 2020-2021 y alcanzó los cuartos de final en sus campañas 2019-2020. Plus500 firmó un acuerdo con el equipo italiano Atalanta BC, con sede en Bérgamo, para convertirse en su patrocinador principal único y exclusivo por un período de tres años a partir del 1 de septiembre de 2020. Como parte del acuerdo, el logotipo de Plus500 aparece en el frente de la camiseta de Atalanta B.C. para los juegos tanto nacionales como internacionales y, además, Plus500 tiene acceso a derechos de marca. El acuerdo comenzó el 1 de septiembre de 2020 y continuará por un período de tres años.

Imparable en la Superliga, BSC Young Boys es uno de los clubes de fútbol suizo más exitosos en el escenario internacional y actualmente es el campeón suizo, habiendo ganado las últimas cuatro ediciones de la Liga local, las temporadas 2020-2021, 2019-2020, 2018 y Temporadas 2019 y 2017-2018. El equipo es bien conocido en el fútbol europeo por su fuerte presencia en la UEFA Europa League y su reciente victoria por 2 - 1 contra el Manchester United FC. Plus500 anunció su asociación con BSC Young Boys Football Club en junio de 2020 para ser su patrocinador principal para las temporadas 2020/21 y 2021/22, con la opción de extenderse más allá de esta fecha. El logotipo de Plus500 aparece en la parte delantera de la camiseta oficial de Young Boys y las camisetas de entrenamiento para partidos nacionales y extranjeros, y Plus500 tiene acceso a una variedad de derechos de marca.

Plus500 ha realizado una fuerte inversión en su programa de patrocinio global. Actualmente, la Compañía apoya a cinco importantes equipos deportivos internacionales a través de patrocinios; Atlético de Madrid en España, Atalanta B.C. en Italia y BSC Young Boys en Suiza, Legia Warsaw Football Club en Polonia y el equipo de rugby Brumbies en Australia.

Las colaboraciones con estos clubes de fútbol, ​​que forman parte de la iniciativa de tecnología de marketing estratégico del grupo Plus500, han impulsado el crecimiento y la expansión de la empresa en mercados clave. La evolución de Plus500 hacia una marca sólida de Grupo fintech de múltiples activos globales y posiciones líderes en el mercado quedaron bien demostradas en el primer semestre de 2021, donde la compañía ocupó posiciones líderes en la industria en los mercados principales por tercer año consecutivo, incluida la plataforma comercial de más rápido crecimiento en el Reino Unido[1]. Plus500 lidera en instalaciones y clasificaciones de aplicaciones con más de 10 millones de descargas de Google Play[2], y también fue nombrada una de las "100 mejores aplicaciones financieras" en 30 países en Google Play y en 41 países en Apple Store[3].

Al igual que sus socios deportivos, la Compañía toma medidas audaces para avanzar en sus prioridades estratégicas con el fin de convertirse en un grupo fintech global de activos múltiples. Plus500 continúa expandiendo su oferta lanzando su plataforma de negociación de acciones "Plus500 Invest", invirtiendo en mayores capacidades de tecnología de marketing y complementando sus servicios con características adicionales.

Además, Plus500 ingresó al mercado de futuros y opciones en EEUU mediante la adquisición de Cunningham y CTS a principios de este año. La Compañía continúa evolucionando hasta convertirse en un grupo fintech global de activos múltiples a través de inversiones orgánicas y adquisiciones específicas para escalar la tecnología de Plus500 a través de dispositivos, nuevas geografías y nuevos instrumentos financieros para impulsar una mayor participación del cliente.

David Zruia, Chief Executive Officer of Plus500, ha dicho: “Estamos en una situación extraordinaria en la que los equipos que apoyamos y patrocinamos se enfrentarán en la mejor competición de ligas de fútbol del mundo. Plus500, Club Atlético de Madrid, Atalanta B.C. y BSC Young Boys comparten los mismos valores, luchando por el éxito a través del trabajo duro, la innovación y un gran trabajo en equipo”.

"Les deseamos mucha suerte tanto durante la actual fase de grupos de la UEFA Champions League como en todas las demás competiciones locales en las que están participando".

